L'UE envoie 130 tonnes d'aide humanitaire à l'Afghanistan

Publié: il y a 12 minutes

L'Union européenne envoie 130 tonnes d'aide humanitaire en Afghanistan suite au séisme dévastateur. Cette assistance, prévue dès cette semaine, vise à soutenir les populations touchées dans un contexte de crise humanitaire croissante.

Des membres du Croissant-Rouge afghan aident un enfant après le tremblement de terre qui a frappé les provinces de Kunar et de Nangarhar le 1er septembre 2025. Photo: IMAGO/UPI Photo

ATS Agence télégraphique suisse

L'Union européenne a annoncé mardi l'envoi dès cette semaine de 130 tonnes d'aide humanitaire en Afghanistan, victime d'un séisme qui a fait plus de 1400 morts et des milliers de blessés.

Cela permettra d'apporter une «aide immédiate indispensable aux populations des zones touchées, qui ont également vu arriver ces derniers mois des réfugiés en provenance du Pakistan», a indiqué la commissaire européenne chargée de l'aide humanitaire Hadja Lahbib, citée dans un communiqué.

L'UE a également prévu de débloquer un million d'euros d'aide d'urgence en faveur des organismes internationaux déjà présents sur place, a précisé ce communiqué.

Réduction de l'aide internationale

Cette nouvelle aide vient s'ajouter aux 161 millions d'euros déjà versés cette année pour financer le travail des organisations humanitaires dans le pays, durement touchées par l'arrêt des financements décidé par les Etats-Unis, un des principaux donateurs.

Washington, qui a déboursé 3,71 milliards de dollars depuis le retour des talibans au pouvoir en 2021, a sabré cette aide en janvier, plongeant l'ensemble du secteur humanitaire dans une grave crise budgétaire.

Les Nations unies ont aussi réduit drastiquement leur aide en juin face «aux pires coupes financières» des pays donateurs – généralement frileux à l'idée d'aider l'Afghanistan des talibans.

Les opérations de secours continuent

Plus de 1400 personnes ont péri dans le séisme ayant frappé l'est de l'Afghanistan, où les opérations de secours se poursuivent tandis que les soignants tentent d'aider et de réconforter ceux qui ont tout perdu.

D'une magnitude 6 et suivi d'au moins cinq fortes répliques, le tremblement de terre a touché au coeur de la nuit de dimanche à lundi des zones reculées dans les provinces montagneuses de Nangarhar, Kounar et Laghman.