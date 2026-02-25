Une étoile géante disparait mystérieusement en silence

Des astronomes américains ont découvert une étoile qui a disparu sans exploser. La géante M31-2014-DS1 dans la galaxie d'Andromède s'est silencieusement transformée en trou noir.

La fin des étoiles massives est en principe spectaculaire: elles explosent en supernova et brillent durant des semaines plus intensément qu’une galaxie entière. Pourtant, certaines suivent un tout autre destin et s’évanouissent simplement.

Des astronomes américains ont observé précisément ce phénomène: une étoile géante lumineuse dans la galaxie d’Andromède s’est transformée silencieusement en trou noir, rapportent les chercheurs dans la revue «Science».

L’étoile, désignée par le code M31-2014-DS1, possédait à l’origine environ 13 masses solaires. Au fil des millions d’années, elle a perdu une grande partie de sa matière sous l’effet des vents stellaires, jusqu’à tomber à environ cinq masses solaires.

Des observations menées avec le télescope spatial Neowise ont montré qu’elle a d’abord gagné en luminosité dès 2014, avant de disparaître soudainement. «C’est probablement la découverte la plus surprenante de ma vie», confie l’astrophysicien Kishalay De, de l’université Columbia à New York.

Comment une étoile peut-elle mourir?

En temps normal, la fusion nucléaire produit une pression interne suffisante pour contrebalancer l’énorme gravité de l’étoile. Lorsque le combustible s’épuise, le noyau s’effondre et une onde de choc expulse les couches externes dans l’espace.

Le déclenchement effectif d’une supernova dépend notamment de minuscules neutrinos chargés d’acheminer l’énergie vers l’extérieur. Dans le cas de M31-2014-DS1, ce mécanisme n’a visiblement pas suffi: l’étoile s’est effondrée sans explosion apparente pour former un trou noir.

Le trou noir n’est pas observable directement. Un faible rayonnement infrarouge suggère toutefois que le gaz expulsé auparavant retombe progressivement dans le trou noir pendant des dizaines d’années, chauffant la poussière environnante. Pour les astronomes, il s’agit d’un indice déterminant: certaines étoiles massives meurent en silence et offrent un nouvel éclairage sur la formation encore mystérieuse des trous noirs.

