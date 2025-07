La Commission européenne annonce un déploiement progressif sur six mois du système d'entrée/sortie dans les 29 pays Schengen. Cette nouvelle mesure permettra aux autorités, entreprises de transport et voyageurs de s'adapter aux nouvelles procédures de contrôle.

Les frontières de l'espace Schengen seront contrôlées numériquement. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Les passages de frontière vers l'espace Schengen vont être enregistrés numériquement dès cet automne. La Commission européenne a fixé la date de lancement du système d'entrée et de sortie au 12 octobre. En Suisse, ce système sera mis en place dans les aéroports internationaux.

Le système d'entrée/sortie (Entry/Exit System ESS) doit permettre d'enregistrer numériquement les données de voyageurs en provenance de pays tiers lors de leur entrée, de leur transit ou de leur sortie de l'espace Schengen a indiqué la Commission européenne mercredi. Les données personnelles du passeport, la date et le lieu d'entrée ou de sortie, ainsi que les empreintes digitales et une photo du visage seront stockés dans l'ESS.

Ce système vise à faciliter l'échange d'informations entre les autorités douanières. Il doit renforcer la sécurité à l'intérieur de l'espace Schengen, selon la Commission. L'ESS doit également permettre d'identifier les personnes qui dépassent la durée autorisée de séjour et éviter les usurpations d'identité. Il s'appliquera uniquement aux personnes effectuant un court séjour de maximum 90 jours.

Contrôle dans les aéroports suisses

Les Etats membres auront six mois pour mettre en oeuvre cette nouvelle mesure, précise le communiqué. Ce lancement progressif permet de laisser du temps aux autorités douanières, aux entreprises de transports et aux voyageurs pour s'adapter aux nouvelles procédures.

Le système EES sera introduit dans les 29 Etats membres de l'espace Schengen, dont la Suisse. Comme la Confédération est entourée d'Etats membres de Schengen, le système EES ne sera pas appliqué aux frontières terrestres du pays.

En revanche, il sera mis en œuvre dans les aéroports de Zurich, Genève et Bâle a précisé le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) en mars. Les voyageurs venant de pays hors de l'espace Schengen peuvent entrer en Suisse via ces frontières aériennes.