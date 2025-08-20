Publié: il y a 35 minutes

Le Royaume-Uni a interdit une pub Sanex jugée raciste: le spot montrait des femmes noires avec des problèmes de peau avant de vanter les bienfaits du savon sur une femme blanche. Le régulateur dénonce un stéréotype selon lequel la peau noire serait inférieure.

Une pub pour savon se fait bannir pour «stéréotype racial»

AFP Agence France-Presse

Le régulateur de la publicité au Royaume-Uni a interdit mercredi la diffusion d'un spot télévisé britannique pour le savon Sanex, jugeant qu'il véhiculait un «stéréotype racial» selon lequel «la peau noire poserait problème et la peau blanche serait supérieure».

La publicité, diffusée en juin, montre une femme noire avec des marques rouges de griffures, puis une autre recouverte d'une matière craquelée proche de l'argile avec ce commentaire: «Pour ceux qui peuvent se gratter jour et nuit. Pour ceux dont la peau se dessèche même au contact de l'eau.»

Puis elle poursuit avec l'image d'une femme blanche prenant une douche avec un savon Sanex: «Essayez de prendre une douche avec le nouveau Sanex Skin Therapy et son complexe d'acides aminés breveté. Pour une sensation d'hydratation de 24 heures.» Le spot se conclut avec un texte et un voix-off: «Le soulagement peut être aussi simple qu'une douche.»

Un spot «pour la diversité»

Selon le communiqué de l'ASA, Colgate-Palmolive, propriétaire de la marque Sanex, a expliqué lors de l'enquête que la mise «en scène de modèles de différentes origines et couleurs de peau» faisait partie de son engagement «pour la diversité». Avec l'idée que le produit «convient à tous».

Le régulateur reconnaît dans sa décision que le message n'est «pas intentionnel et peut passer inaperçu pour certains spectateurs», mais estime «que la publicité est susceptible de renforcer le stéréotype racial négatif et offensant selon lequel la peau noire poserait problème et la peau blanche serait supérieure». Contacté par l'AFP, Colgate-Palmolive n'avait pas répondu mercredi en milieu de matinée.