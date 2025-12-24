DE
Sanctions contre quatre personnalités européennes
Thierry Breton dénonce un «vent de maccarthysme»

L’ancien commissaire européen Thierry Breton a dénoncé un «vent de maccarthysme» après des sanctions américaines lui interdisant l’entrée aux États-Unis. En cause, selon lui, le soutien massif des institutions européennes à la loi sur la régulation du numérique.
Publié: 09:37 heures
Photo: Anadolu via Getty Images

L'ancien commissaire européen, Thierry Breton, a dénoncé un «vent de maccarthysme» aux Etats-Unis, après les sanctions américaines l'interdisant de séjour, comme quatre autres personnalités européennes engagées en faveur de la régulation de la tech.

«Un vent de maccarthysme souffle-t-il à nouveau?», s'est interrogé le Français dans la nuit de mardi à mercredi sur le réseau social X, en référence à la chasse aux sorcières anticommuniste menée par le sénateur américain Joseph McCarthy dans les années 1950.

«Pour rappel: 90% du Parlement européen – démocratiquement élu – et les 27 Etats membres à l'unanimité ont voté le DSA», la législation européenne sur le numérique, a-t-il souligné. «À nos amis américains: 'La censure n'est pas là où vous le pensez'», a-t-il conclu.

