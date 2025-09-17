Le principal suspect de l'Affaire Maddie est sorti de prison

Le principal suspect dans l'affaire Maddie McCann a été libéré de prison. Il avait purgé une peine de plusieurs années pour viol, mais reste suspect dans l'affaire Maddie.

Sa peine a été purgée

Le principal suspect dans la disparition de la fillette britannique Madeleine McCann en 2007 au Portugal, Christian Brückner, est sorti de prison en Allemagne mercredi après avoir purgé une peine pour viol dans une autre affaire, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le procureur allemand Christian Wolters, qui n'a pu empêcher cette remise en liberté faute de preuves suffisantes à ce stade pour obtenir une mise en accusation, s'est inquiété, dans un récent entretien à l'AFP, de la libération d'un individu «foncièrement dangereux».