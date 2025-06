L'enquête sur la disparition de Madeleine McCann (disparue au Portugal en 2007) a repris en juin. Photo: Keystone

AFP Agence France-Presse

Le principal suspect dans la disparition de Madeleine McCann, un homme emprisonné en Allemagne, pourrait être libéré dès septembre, a indiqué lundi le parquet, en raison du mystérieux paiement d'une amende dont il était redevable.

Christian Brückner, 48 ans, purge une peine de prison en Allemagne pour le viol d'une Américaine âgée de 72 ans en 2005 au Portugal. La justice allemande le soupçonne également d'être responsable de la disparition de la fillette britannique Madeleine McCann, en 2007 dans une station balnéaire du sud du Portugal.

Mais n'ayant pas été inculpé dans cette affaire au retentissement mondial, faute d'éléments à charge suffisant, Christian Brückner voit sa date de remise en liberté se rapprocher. «A l'heure actuelle, sa libération est prévue pour le 17 septembre», a déclaré à l'AFP le porte-parole du procureur de Brunswick, Christian Wolters.

Coup de pouce mystérieux

Ce calendrier s'est accéléré, a-t-il expliqué, car quelqu'un s'est acquitté pour lui d'une peine d'amende à laquelle il avait été condamné dans une autre affaire judiciaire. Sans ce coup de pouce, sa date de remise en liberté était fixée au 6 janvier 2026. «Si quelqu'un a fait (ce paiement, ndlr) par erreur, il peut naturellement nous le signaler. Nous examinerons la situation et nous pouvons l'annuler», a insisté le porte-parole du parquet.

Vendredi, l'hebdomadaire allemand Der Spiegel a affirmé que le paiment émanait d'une ex-fonctionnaire de la police criminelle allemande. Selon le journal, cette dernière, qui disait n'avoir jamais rencontré Christian Brückner, clame l'avoir fait par erreur.

Au moment de la disparition de Maddie, à l'âge de 3 ans, alors qu'elle passait des vacances avec ses parents au Portugal, Christian Brückner vivait non loin de là sur la côte portugaise de l'Algarve, et un téléphone portable à son nom a borné près du logement des McCann le soir de la disparition.

L'enquête a repris

Cet homme au lourd passé judiciaire, mis en cause dans de multiples affaires de violences et de crimes sexuels, a été acquitté en octobre 2024 en Allemagne dans un procès pour deux agressions sexuelles et trois viols commis entre 2000 et 2017, encore au Portugal.

Début juin, une nouvelle campagne de fouilles dirigée par les enquêteurs allemands s'est déroulée près du lieu de la disparition de Maddie au Portugal, sans qu'aucun résultat n'ait été divulgué.