La fillette avait disparu au Portugal. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Les enquêteurs portugais ont repris mardi leurs investigations près du lieu de la disparition en 2007 de la fillette britannique Maddie McCann, à Praia da Liza, dans le Sud du Portugal, a déclaré une porte-parole de la police à l'AFP.

Plusieurs véhicules des enquêteurs se sont engagés mardi matin sur un chemin de terre gardé par des policiers, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les recherches doivent durer jusqu'à vendredi et sont menées dans le cadre d'un mandat émis par le ministère public de Brunswick (Nord de l'Allemagne), qui dirige une enquête préliminaire contre Christian Brückner, soupçonné par la justice allemande d'avoir tué Madeleine McCann, avait précisé une source policière lundi à l'AFP.

«Toutes les preuves saisies par la PJ seront, avec l'autorisation préalable du Ministère Public national, remises aux agents du Service fédéral de police criminelle allemand», avait-elle encore ajouté. Les dernières fouilles dans cette enquête avaient eu lieu en mai 2023, près d'un lac.

Un homme acquitté

Christian Brückner, qui purge une peine de prison pour viol, a été acquitté en octobre 2024 en Allemagne dans un procès pour deux agressions sexuelles et trois viols commis entre 2000 et 2017 au Portugal. Autant d'affaires distinctes du dossier Maddie, disparue en 2007 dans le même pays, et pour lequel Christian Brückner n'a à ce stade toujours pas été inculpé.

La justice allemande avait fait sensation en 2020 en disant être convaincue de l'implication de Christian Brückner dans la disparition de la fillette, une énigme criminelle au retentissement mondial où les fausses pistes et les rebondissements ont été nombreux.

En 2007, Maddie, trois ans, avait disparu de l'appartement où elle passait des vacances avec ses parents pendant que ceux-ci dînaient à proximité. Sa disparition a donné lieu à une campagne internationale et une mobilisation médiatique hors du commun.

A l'époque des faits, Christian Brückner vivait sur la côte portugaise de l'Algarve, à proximité du lieu de villégiature des McCann, et un téléphone portable à son nom a borné près de leur logement le soir de la disparition. Christian Brückner purge une condamnation à sept ans de prison pour le viol en 2005 d'une Américaine âgée à l'époque de 72 ans, à Praia da Luz, la localité où a disparu Madeleine McCann. Sa peine court théoriquement jusqu'en septembre 2025.