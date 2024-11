Un homme de 60 ans abuse d'une ado endormie dans un avion

Lors d'un vol entre Vienne et Sofia, un passager âgé de 60 ans a abusé sexuellement d'une jeune fille qui dormait à côté de lui. L'homme doit maintenant répondre de ses actes devant le tribunal.

Sur un vol entre Vienne et la Bulgarie, un homme a harcelé sexuellement une jeune fille de 13 ans. Photo: imago/Mario Aurich

Natalie Zumkeller

Au mois d'août 2023, une jeune fille de 13 ans a pris l'avion avec sa petite sœur au départ de Vienne pour se rendre à Sofia, en Bulgarie. Pendant le vol, elle s'est endormie, un gilet déployé sur ses genoux.

Peu après, son voisin de siège, âgé de 60 ans, a glissé sa main sous le vêtement et a commencé à lui toucher les cuisses et les parties intimes. C'est ce que rapporte le journal autrichien «Kronen Zeitung».

«Elle s'est levée d'un bond et a pleuré»

Suite à ce contact, la jeune fille de 13 ans s'est réveillée en état de choc. «Je dormais profondément. Et tout à coup, j'ai senti un contact. Sa main était sous mon gilet, pour que personne ne le voie faire.» Plus tard, l'Autrichien a même glissé à la jeune fille un papier avec son numéro de téléphone portable et son hôtel. Après l'atterrissage, il a été arrêté par la police bulgare.

L'homme de 60 ans doit maintenant répondre de ses acte. La sœur de la victime a pour sa part témoigné devant le tribunal. «Elle dormait. J'ai vu l'homme l'attaquer. Ma soeur s'est alors levée d'un bon et a commencé à pleurer.»

Conséquences psychologiques pour la victime

Alors que l'auteur s'est montré honteux et a «profondément regretté» son comportement répréhensible, le tribunal a prononcé une peine de 15 mois avec sursis et le versement de 3000 euros de dommages et intérêts pour la souffrance infligée.

Pour la jeune fille de 13 ans, l'incident a également eu des conséquences psychologiques. Elle se rend désormais régulièrement dans un hôpital psychiatrique pour pouvoir parler de ce qui s'est passé.