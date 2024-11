Ces jeunes femmes, âgées de 17 et 18 ans, auraient été victimes de violences physiques et sexuelles durant une semaine à Paris après avoir rejoint un petit ami. Elles ont été recueillies vendredi soir dans une rue du XVIIe arrondissement par des policiers.

Deux jeunes Suissesses affirment avoir été violées et séquestrées à Paris

Deux jeunes Suissesses affirment avoir été violées et séquestrées à Paris

La police nationale a recueilli deux jeunes Suissesses vendredi soir à 22h50. Agées de 17 et de 18 ans, elles affirment avoir été violées et séquestrées à Paris durant une semaine. Photo: AFP

Alessia Barbezat

L'affaire, rapportée par «Le Parisien» est sordide. Deux Suissesses de 17 et 18 ans affirment avoir été violées, battues et séquestrées durant plusieurs jours, dans un appartement situé dans un lieu indéterminé de la banlieue parisienne. D'après le quotidien français, repris par le média gratuit suisse «20 minutes», elles accusent un homme qui serait un proxénète. C'est ce qu'elles ont raconté aux policiers qui les ont recueillies vendredi soir.

Selon «Le Parisien», les faits se seraient déroulés après l'arrivée des jeunes filles en France, la semaine d'avant, pour rencontrer le «petit ami» de la plus âgée et passer des vacances à Paris. Un séjour qui a viré au cauchemar. Retenues contre leur gré et victimes de violences sexuelles, elles auraient aussi été menacées de mort par le suspect qui aurait volé leurs téléphones avant de tenter de les forcer à se prostituer.

Les victimes présentent des signes de blessures. «Des contusions sur le haut du corps qui pourraient être le résultat de coups de pied et de gifles», indique une source proche de l'enquête.

Toutefois, le parquet de Paris, appelle à la prudence. Pour le moment, leur récit n’a pas permis de trouver le moindre suspect, pas plus que le lieu où elles auraient été retenues, indique «Le Parisien». Les premières vérifications suggèrent que les relations auraient pu être consenties pour les deux plaignantes, mais qu'une troisième femme, non identifiée, aurait pu être victime des agissements du suspect.