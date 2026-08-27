La famille royale norvégienne se mobilise autour du roi Harald V, 89 ans, dont l'état de santé est jugé «extrêmement grave» après une hospitalisation pour des complications liées à une maladie du sang.

AFP Agence France-Presse

L'état de santé du roi Harald de Norvège, âgé de 89 ans et hospitalisé pour des complications liées à une maladie du sang, s'est détérioré et est désormais «extrêmement grave», a annoncé jeudi le Palais royal norvégien. La reine Sonja et le couple princier, le prince héritier Haakon et son épouse Mette-Marit, ont annulé tous leurs engagements, a ajouté le palais. Selon des images des médias norvégiens, presque toute la famille se trouve à l'hôpital avec le roi, y compris le fils de Mette-Marit, Marius Borg Høiby, qui purge actuellement une peine de prison sous bracelet électronique.

Doyen des souverains en Europe, le roi Harald V souffre d'une anémie hémolytique, maladie du sang qui se traduit par une destruction anormalement rapide des globules rouges. Il est hospitalisé depuis le 17 août à l'Hôpital national d'Oslo. «L'état de santé de Sa Majesté le Roi s'est détérioré (et) est très grave», a indiqué le Palais dans un communiqué, sans donner plus d'informations. Il recevait le week-end dernier des antibiotiques pour traiter son infection bactérienne dans le sang, avait précisé le Palais dimanche.

«Profondément affecté»

Monté sur le trône de Norvège en 1991, Harald connaît depuis plusieurs années de multiples problèmes de santé, mais il a toujours exclu d'abdiquer, faisant valoir qu'il avait prêté un serment à vie devant le Parlement. En son absence, le prince Haakon, 53 ans, assure la régence.

Le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, qui annule un déplacement à Berlin, a adressé ses «pensées les plus chaleureuses au roi et au reste de la famille royale». «Je suis profondément affecté par la dégradation de l'état de santé du roi», a-t-il poursuivi, se disant convaincu que le souverain «est entre de bonnes mains».

Les évêques norvégiens ont interrompu leur voyage à Rome, le président du Parlement son déplacement en Islande, pour rentrer en Norvège, rapportent les médias locaux. «L'atmosphère qui entoure la maladie du roi est aujourd'hui totalement différente de ce qu'elle était auparavant. Au fil des ans, la Maison royale a toujours fait preuve d'une grande retenue dans ses communications concernant la santé du roi, même lorsqu'il a été hospitalisé ou a suivi un traitement», a expliqué à l'AFP la journaliste spécialisée Caroline Vagle.

«Jamais auparavant la Maison royale n'a utilisé le terme 'extrêmement grave' pour décrire la santé du roi», a-t-elle ajouté. «La Norvège retient son souffle», décrit son collègue Ole-Jørgen Schulsrud Hansen. Les Norvégiens étaient d'ailleurs nombreux à envoyer des messages de soutien à la famille royale, d'après la télévision publique NRK qui les reçoit. Des inconnus ont aussi commencé à déposer des fleurs devant le palais, selon les médias locaux.

Tourments

Ces inquiétudes pour la santé du roi surviennent alors que la famille royale a été éclaboussée par plusieurs scandales ces derniers mois, notamment en lien avec la princesse Mette-Marit. La publication fin janvier de documents aux Etats-Unis a mis en évidence sa correspondance soutenue et à la tonalité parfois intime avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein entre 2011 et 2014 alors que le financier américain avait déjà été condamné.

La princesse, qui souffre d'une maladie pulmonaire incurable et a subi une greffe des poumons en juin, a aussi dû faire face aux démêlés judiciaires de son fils, Marius Borg Høiby. Né d'une relation antérieure au mariage de Mette-Marit et Haakon en 2001, le jeune homme de 29 ans, a été condamné en juin à quatre ans de prison ferme pour deux viols et 32 autres chefs d'accusation dont des violences contre une ancienne compagne.

Il est assigné à résidence sous bracelet électronique en attendant son procès en appel, et doit rester chez lui, sauf s'il obtient l'autorisation de rendre visite à des membres malades de sa famille proche, avait précisé le tribunal mi-juillet en prenant cette décision. Ces affaires ont entaché l'image de la monarchie qui reste néanmoins populaire, notamment grâce à la figure rassembleuse du roi Harald.