Une explosion de gaz dans un immeuble résidentiel à Tver, en Russie, a causé la mort d'une personne mardi. Les autorités avaient d'abord évoqué une attaque par drone ukrainien avant de conclure à un accident domestique.

Une explosion au gaz tue une personne à Tver en Russie

AFP Agence France-Presse

Une explosion due au gaz dans un immeuble d'habitation de Tver, dans l'ouest de la Russie, a fait un mort mardi, ont indiqué les autorités régionales qui avaient d'abord imputé l'incident à une attaque de drone ukrainien.

«Les premières constatations des experts [indiquent] qu'il s'agit d'une explosion due au gaz domestique», a déclaré Vitaly Korolev, le gouverneur de la région de Tver, sur Telegram. «Nous avons cru d'abord à une explosion causée par les débris d'un drone car des mesures de sécurité étaient en vigueur à ce moment-là», a-t-il poursuivi.

En riposte aux bombardements quotidiens dont son territoire est la cible depuis près de quatre ans, l'Ukraine envoie des dizaines de drones chaque nuit vers le territoire russe, concentrant ses attaques sur les infrastructures énergétiques qui permettent à Moscou de financer son offensive. Les autorités russes ont dit avoir abattu 129 drones dans la nuit de lundi à mardi. Selon le ministère de la Défense, six de ces drones ont été détruits au-dessus de la région de Tver, dont le chef-lieu du même nom se situé à près de 200 kilomètres au nord-ouest de Moscou.



