«Poutine m'a laissé tomber. Il m'a vraiment laissé tomber»

Trump dit que Poutine l'a «vraiment laissé tomber»
Donald Trump a estimé jeudi que le président russe Vladimir Poutine, qui poursuit sa guerre en Ukraine malgré les efforts du président américain pour tenter de mettre fin au conflit, l'avait «vraiment laissé tomber».
Le conflit «que je pensais être le plus facile à résoudre était» la guerre en Ukraine, «en raison de mes relations avec le président Poutine, mais il m'a laissé tomber. Il m'a vraiment laissé tomber», a déclaré Donald Trump lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre britannique Keir Starmer.
Source: AFP
18 officiers tués fin août dans un sabotage contre le principal QG de la chaîne de commandement russe
Qu'il s'agisse d'explosions dans des raffineries de pétrole, de destructions de chemins de fer ou de bombardements de gazoducs, les services de renseignement ukrainiens s'attaquent sans relâche à la machine de guerre russe avec une précision extrême. Fin août, Kiev aurait réussi l'un des coups les plus durs portés au commandement russe: au moins 18 officiers de l'arsenal principal russe ont été tués dans la région de Zaporijia.
Le sabotage a été déclenché de manière inhabituelle: via un incendie d'herbes sèches non loin du poste de commandement. Les flammes se sont rapidement propagées, tandis que la fumée et le monoxyde de carbone ont pénétré dans les abris souterrains, empêchant aux officiers d'état-major de s'échapper.
Parmi les victimes: des hauts responsables des opérations de missiles et d’artillerie, de la guerre électronique et de la planification opérationnelle – tous des postes clés au sein de la chaîne de commandement russe.
Une liste de soldats russes prétendument morts dans l'incendie a été publiée. Cette information n'a toutefois pas pu être vérifiée de manière indépendante. A noter que la Russie divulgue rarement ses pertes militaires.
Poutine affirme que plus de 700'000 militaires russes sont déployés sur le front
Plus de 700'000 militaires russes sont déployés sur «la ligne de contact» en Ukraine, où Moscou poursuit depuis des mois des actions offensives et gagne du terrain dans certains secteurs, a affirmé jeudi le président Vladimir Poutine lors d'une réunion avec des responsables parlementaires.
Depuis le lancement de son offensive à grande échelle contre l'Ukraine, il y a plus de trois ans et demi, Moscou a mobilisé d'énormes moyens humains et matériels, tout en subissant de lourdes pertes militaires, selon les estimations de médias indépendants.
Source: AFP
L'Ukraine frappe une nouvelle raffinerie en profondeur
Des drones ukrainiens ont attaqué jeudi une importante raffinerie située en Russie à environ 1400 km du front dans la région du Bachkorstastan, causant un incendie, ont rapporté les autorités des deux pays.
Une vague d'attaques ukrainiennes contre des sites similaires cet été a affecté la capacité industrielle de plusieurs d'entre eux, dont certaines raffineries parmi les plus importantes du pays, et fait fortement grimper en Russie les prix du carburant à la pompe.
Les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont affirmé que leurs drones avaient touché le «cœur» d'une raffinerie de pétrole au Bachkortastan appartenant au grand groupe russe Gazprom. Des images présumées de l'incident, publiées sur les réseaux sociaux et non-authentifiées par l'AFP, montrent un incendie et de la fumée noire s'élevant au-dessus d'un site industriel.
Le responsable de cette région russe, Radiï Khabirov, a confirmé sur son compte Telegram que «deux drones» ukrainiens avaient attaqué cette raffinerie et entraîné un incendie. «Nous évaluons l'étendue des dégâts et éteignons actuellement le feu», a-t-il ajouté, précisant que l'attaque n'avait pas fait de blessés.
Source: AFP
Le président Zelensky sur le front dans la région de Donetsk
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi avoir rendu visite à des soldats dans la région de Donetsk (est), épicentre des combats contre les troupes de la Russie.
«J'ai rencontré nos soldats participant à la contre-offensive de Dobropillia», a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux. Les troupes russes ont réussi en août une percée dans cette zone avant d'être stoppées quelques jours plus tard par l'armée ukrainienne.
Source: AFP
L'Ukraine dit avoir récupéré 1000 nouveaux corps de la part de la Russie
L'Ukraine a annoncé jeudi avoir récupéré 1000 nouveaux corps de la part de la Russie, qui les présente comme ceux de soldats ukrainiens tués au combat, après plusieurs autres échanges du même type ces derniers mois.
«Un millier de corps, qui selon la partie russe appartiennent à des militaires ukrainiens, ont été rapatriés en Ukraine», a indiqué sur Telegram le Centre gouvernemental ukrainien pour les prisonniers de guerre.
Source: AFP
Ursula von der Leyen dit avoir discuté avec Trump de nouvelles mesures contre la Russie
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dit mardi avoir discuté avec le président américain Donald Trump des étapes supplémentaires pour renforcer les sanctions contre la Russie, pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
«J'ai eu un bon appel avec (Donald Trump) sur le renforcement de nos efforts communs pour accroître la pression économique sur la Russie grâce à des mesures supplémentaires», a-t-elle rapporté sur X.
Source: AFP
Poutine affirme que 100'000 militaires prennent part aux exercices russo-bélarusses
Le président Vladimir Poutine a affirmé mardi que 100'000 militaires prenaient part aux manoeuvres russo-bélarusses Zapad-2025, dont une partie se déroule aux portes de l'UE et qui suscitent l'inquiétude de Kiev et des Européens.
«Les exercices se déroulent sur 41 terrains d'entraînement avec la participation de 100'000 militaires. Environ 10'000 systèmes d'armement et équipement militaires seront et sont utilisés», a déclaré Poutine selon des propos retransmis à la télévision russe.
Des contingents militaires d'Iran et d'Inde, ainsi que d'autres pays asiatiques et africains, participent aux manoeuvres russo-bélarusses Zapad-2025 qui suscitent l'inquiétude des Européens, ont indiqué mardi les agences de presse russes.
«Le groupe de coalition comprend des groupes opérationnels et des contingents militaires des forces armées du Bangladesh, du Bélarus, de l'Inde et de l'Iran. Les forces armées du Burkina Faso, du Congo et du Mali ont également envoyé leurs groupes opérationnels», ont-elles indiqué, citant des documents du Kremlin.
Source: AFP
Le président de la Pologne veut «tout faire pour être prêt à la guerre»
Le nouveau président polonais, Karol Nawrocki, appelle l’Alliance à renforcer sa stratégie de dissuasion. «Nous devons tout faire pour être prêts à la guerre. Car c’est le seul moyen de garantir la paix», a-t-il déclaré au quotidien Bild à Varsovie. Il estime que de telles attaques «ne se reproduiront pas», car l’OTAN sera « encore mieux préparée ».
Lundi 15 septembre, un drone russe ayant notamment survolé sa résidence de fonction a été abattu par l'armée polonaise. Dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 septembre, au moins 19 drones russes avainet violé l’espace aérien polonais, et donc celui de l’OTAN.
Nawrocki affirme n’avoir «aucun doute» quant au fait que l'attaque avait directement été commanditée par Moscou, démontrant «jusqu’où Vladimir Poutine est prêt à aller». Bien que seules trois ou quatre drones aient été détruits, il s’est dit satisfait : «Aucun soldat polonais, aucun citoyen n’a été tué.»
Le président polonais a également soutenu la position de Donald Trump selon laquelle les membres de l’Otan doivent cesser toutes les importations de pétrole russe. «Tous les pays qui veulent la paix et la liberté doivent renoncer à subventionner la Fédération de Russie», a insisté Koral Nawrocki.
Nouvelle provocation! Un drone russe survole des bâtiments gouvernementaux en Pologne
Les provocations russes en Europe de l'Est ne cessent de s'intensifier. Le Premier ministre polonais a annoncé lundi 15 septembre sur X que les services de sécurité polonais ont abattu un drone qui survolait les bâtiments gouvernementaux et la résidence présidentielle à Varsovie, alerte le média belge 7sur7.
Selon Donald Tusk, deux ressortissants biélorusses ont été arrêtés et la police enquête sur les circonstances de l'incident. Le drone a été découvert lors d'une patrouille dans la zone, a indiqué un porte-parole de la Sécurité d'Etat au media à Polsat News. «Les hommes qui pilotaient le drone ont été pris en flagrant délit. Ils ont été remis à la police», a-t-il précisé.
Le porte-parole du Kremlin Peskov estime que l’OTAN est en guerre avec la Russie
La rhétorique guerrière du Kremlin prend une nouvelle ampleur. Après Dmitri Medvedev, c'est désormais au tour du porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, qui hausse le ton contre l'Occident.
«L’OTAN est de facto en guerre avec la Russie. C’est une évidence qui ne nécessite aucune preuve», a-t-il déclaré à des journalistes, selon des propos rapportés par les médias russes. Ces propos contrastent avec ceux du chef de la diplomatie polonaise Radoslaw Sikorski, qui affirmait à Kiev que l'Alliance atlantique n’était pas en guerre avec Moscou.
Que ce soit Medvedev ou Peskov, les menaces visent à maintenir la pression sur les pays occidentaux. Mais le fait qu'elles soient cette fois relayées par le porte-parole du Kremlin leur donne un poids particulier. Contrairement à Dmitri Medvedev, habitué aux saillies belliqueuses, Dmitri Peskov n’est pas coutumier de ce type de déclarations – ce qui les rend d’autant plus préoccupantes.
La gravité de la situation se mesure aussi sur le terrain militaire: un vaste exercice est en cours, nourrissant l’inquiétude de l’Ouest face au risque d’escalade.
L'ancien chef du Kremlin, Dmitri Medvedev, menace à nouveau l'Occident de guerre
Longtemps perçu comme un libéral, Dmitri Medvedev incarne aujourd'hui une position de faucon et d'agitateur. Ses sorties belliqueuses ne surprennent plus personne. La semaine dernière encore, l'ancien président russe menaçait la Finlande d’un «effondrement définitif de sa souveraineté» en cas de confrontation avec Moscou.
Cette fois, c’est l'OTAN qu'il vise. Sur son canal Telegram, le vice-président du Conseil de sécurité russe a réagi aux discussions autour d’une éventuelle zone d’exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine: «La mise en œuvre de l’idée provocatrice de certains idiots de Kiev et d'ailleurs – instaurer une zone d’interdiction de vol et abattre nos drones avec des forces de l’OTAN – ne signifierait qu’une chose: une guerre de l'OTAN contre la Russie.»
Ces propos interviennent après que des drones russes ont violé l’espace aérien polonais la semaine passée, incitant l’Alliance atlantique à déployer des avions de chasse supplémentaires sur son flanc est. Des réflexions ont également eu lieu sur l’éventualité d’étendre la protection aérienne à l’ouest de l’Ukraine, afin d’y intercepter drones et missiles russes – une idée restée lettre morte par crainte d’escalade.
Dmitri Medvedev a en outre brandi une autre menace: si les avoirs d’Etat russes gelés dans l'Union européenne étaient transférés à l'Ukraine au titre de réparations anticipées, Moscou engagerait des poursuites judiciaires contre les pays et les responsables concernés – et «dans certains cas, aussi en dehors de tout cadre judiciaire».