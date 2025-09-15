Dernière mise à jour: il y a 46 minutes

Donald Tusk a annoncé sur X que les services de sécurité polonais ont abattu un drone qui survolait Varsovie, alerte le média belge 7sur7. Deux ressortissants biélorusses ont été arrêtés.

1/2 L'engin été abattu au dessus de Varsovie, a annoncé le Premier ministre polonais Donald Tusk. (Image d'illustration) Photo: IMAGO/SNA

Luisa Gambaro, Marian Nadler

Les provocations russes en Europe de l'Est ne cessent de s'intensifier. Le Premier ministre polonais a annoncé lundi 15 septembre sur X que les services de sécurité polonais ont abattu un drone qui survolait les bâtiments gouvernementaux et la résidence présidentielle à Varsovie, alerte le média belge 7sur7.

Selon Donald Tusk, deux ressortissants biélorusses ont été arrêtés et la police enquête sur les circonstances de l'incident. Le drone a été découvert lors d'une patrouille dans la zone, a indiqué un porte-parole de la Sécurité d'Etat au media à Polsat News. «Les hommes qui pilotaient le drone ont été pris en flagrant délit. Ils ont été remis à la police», a-t-il précisé

Après une première incursion en Pologne la semaine dernière et une autre en Roumanie samedi, un nouvel épisode vient donc exacerber les tensions entre la Russie et l'OTAN. Si l'alliance transatlantique se montre pour l'heure prudent, une réponse de sa part est attendue.