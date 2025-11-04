La pilule «Molecule» fait fureur auprès des jeunes en Russie. Vendue comme un complément amaigrissant, elle contient en réalité de la sibutramine, une substance dangereuse, interdite en Suisse. Plusieurs adolescents ont déjà été hospitalisés après en avoir pris.

Un dangereux coupe-faim déferle sur la Russie et met les ados en danger

Sur TikTok, de nombreux comptes revendent illégalement des pilules minceurs à des ados russes.

Solène Monney Journaliste Blick

«Prends Molecule et oublie que la nourriture existe», «Tu veux t’asseoir au fond de la classe, caché sous des vêtements trop grands?»: voici le ton des vidéos virales qui inondent les réseaux sociaux russes. Ces publications montrent des frigos remplis de boîtes bleues frappées du logo de Molecule, une pilule «miracle» censée faire fondre les kilos.

Sauf que cette capsule devenue tendance chez les jeunes Russes contient de la sibutramine, une substance dangereuse, interdite depuis 2010 aux Etats-Unis, en Europe, en Chine et en Suisse. Ce coupe-faim augmente le risque d’infarctus et d’accidents cardiovasculaires… pour une perte de poids quasi inexistante, rapporte la BBC dimanche 2 novembre.

Si Molecule séduit, c’est avant tout parce qu’elle coûte bien moins cher que des injections amaigrissantes: à peine 6 à 7 francs pour 20 jours de traitement contre 40 à 170 francs par mois pour de l'Ozempic sur le marché russe. Résultat: des adolescents s’en procurent facilement, sans le dire à leurs parents. Plusieurs hospitalisations ont déjà été signalées.

Des ados vulnérables

«Je n'avais absolument aucune envie de manger, et encore moins de boire. J'étais nerveuse. Je me mordais constamment les lèvres et les joues», raconte Maria, 22 ans, qui a sombré dans une anxiété sévère et des pensées suicidaires après deux semaines de prise. «Ces pilules avaient un impact profond sur mon psychisme.» D’autres utilisateurs évoquent des tremblements, des insomnies, des pupilles dilatées.

Les victimes ont souvent le même profil: des jeunes ados mal dans leur peau, en quête de résultats immédiats. En avril, une écolière a été hospitalisée après une surdose, car elle voulait maigrir rapidement avant l'été; une autre a fini aux soins intensifs après avoir ingéré plusieurs comprimés simultanément; en mai, un garçon de 13 ans, cible de moquerie à cause de son poids, a aussi été hospitalisé à cause d'hallucinations et de crises de panique.

Une guerre difficile à mener

Présenté comme un simple «complément alimentaire», Molecule affiche sur son emballage des «ingrédients naturels». En réalité, il est juste bourré de sibutramine. Si la substance est autorisée pour traiter l'obésité en Russie, elle l'est uniquement pour les adultes et sur ordonnance. Elle circule cependant librement en ligne, souvent à des doses bien supérieures à la norme. «Nous ne savons pas quelle quantité de principe actif contiennent ces produits», alerte la Dr Ksenia Solovieva, endocrinologue à Saint-Pétersbourg. Les risques de surdosages sont donc bien réels.

Malgré des condamnations à de la prison pour les revendeurs et les acheteurs, les autorités russes peinent à endiguer le trafic. Molecule a déjà été retiré de plusieurs plateformes, mais réapparaît sous d’autres noms, comme Atom, avec un emballage quasi identique. Une nouvelle loi permet de bloquer les sites vendant des compléments non enregistrés, mais les marchands contournent la règle en les classant dans la «nutrition sportive» ou en les écoulant via TikTok.

Un marché opaque

Mais ingurgiter Molecule, c'est ne pas savoir ce que l'on prend. Derrière ces pilules, nul ne sait vraiment qui se cache. La BBC parle d'usines de production en Chine. Des emballages suggèrent une production en Allemagne... d'une entreprise introuvable. Des vendeurs kazakhs disent s'approvisionner auprès «d'amis» ou d'entrepôts situés dans la capitale Astana... mais impossible de nommer le fournisseur d'origine.

Un seul point commun: un marché opaque qui prospère sur les complexes d’adolescents prêts à tout pour perdre du poids.