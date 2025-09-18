DE
Un lieu stratégique secret
Cette révélation accidentelle compromet un dispositif crucial russe dans la guerre en Ukraine

Une erreur a permis de localiser le quartier général de l'unité d’élite russe de drones «Rubicon». Cette découverte pourrait exposer un système russe clé à de nouvelles attaques ukrainiennes, alors que le site a déjà été ciblé ces dernières semaines.
Publié: 17:10 heures
Le panneau des toilettes n'était pas masqué. Ceci a permis aux experts d'identifier l'emplacement.
Photo: Capture d'écran X

Une révélation accidentelle a secoué le quartier général des drones russes. Comme le rapporte Radio Free Europe/Radio Liberty, Vladimir Soloviev, un célèbre propagandiste du Kremlin, aurait révélé par inadvertance l'emplacement secret de l'unité russe de drones d'élite «Rubicon». L'unité développe et teste de nouveaux drones, forme des pilotes et déploie ses propres unités sur les lignes de front. 

Un système clé pour la Russie

L'erreur vient d'un reportage diffusé par la télévision d'Etat russe, où le panneau des toilettes n'était pas masqué. Une analyse en open source a ensuite permis aux experts de localiser le siège de Rubicon dans un entrepôt situé près de Moscou. Rubicon est considéré comme le centre de drones le plus avancé de Russie et a joué un rôle clé dans les succès militaires en Ukraine. L'emplacement a été confirmé par trois vidéos distinctes, dont des images du ministère de la Défense et le film anniversaire de Rubicon. 

Cette révélation est d'autant plus explosive que le site a déjà été la cible d'attaques de drones ukrainiens. Le 22 mai dernier, un drone ukrainien aurait en effet attaqué le centre Patriot. Trois jours plus tard, un système de défense aérienne a aussi été touché. Les experts estiment que l'Ukraine va désormais intensifier ses efforts pour éliminer le système Rubicon.

