A Saint-Pétersbourg, des centaines de jeunes ont bravé la peur pour chanter contre la guerre et le régime de Poutine. Leur hymne, «le Lac des cygnes coopératif» du rappeur Noize MC, est le symbole d’une jeunesse russe en colère et en quête de liberté.

En Russie, une foule laisse exploser sa colère et demande le départ de Poutine

1/2 A Saint-Pétersbourg, des jeunes sont descendus dans la rue pour réclamer la chute de Vladimir Poutine et son gouvernement. Photo: X/Nexta

Solène Monney Journaliste Blick

La scène pourrait paraître banale ailleurs, mais elle est exceptionnelle en Russie: lundi 13 octobre, des centaines de jeunes se sont rassemblés à Saint-Pétersbourg pour scander des chants anti-guerre et réclamer la chute de Vladimir Poutine.

Au cœur de la manifestation, une chanson devenue symbole: le Lac des cygnes coopératif, du rappeur russe pro-ukrainien Noize MC. On y entend: «Où étiez-vous pendant huit ans, bande de putain de monstres? Je veux voir du ballet, laisser les cygnes danser.» D'autres paroles sont plus directes sur la critique du patron du Kremlin: «Quand le tsar mourra, nous danserons à nouveau. Le vieil homme s'accroche encore à son trône, craignant de le lâcher. Le vieil homme dans le bunker, croit toujours qu'on est en 1985.»

Véritable hymne officieux de la jeunesse contestataire, le titre exprime la colère grandissante d’une génération en rupture avec le Kremlin. L'artiste de 40 ans appelle à la fin du règne de Poutine et condamne l'apathie de la société russe face à la guerre en Ukraine et à l'annexion de la Crimée. Noize MC, de son vrai nom Ivan Alekseev, a fui en Lituanie en 2022. Accusé d’être un «agent étranger», il a vu sa chanson interdite par un tribunal de Saint-Pétersbourg en mai dernier.

Une chanteuse de 18 ans arrêtée

La soirée était organisée par le collectif Stoptime, connu pour ses concerts de rue et son soutien aux artistes censurés. Selon les médias russes, la police a arrêté sa chanteuse principale, Diana Loginova, 18 ans, pour avoir mené les chants. Elle est accusée d’avoir organisé un rassemblement non autorisé.

Sa mère, Irina, s’est empressée de défendre sa fille, arguant qu'elle ne soutiendra jamais l'Ukraine et qu'elle est une réelle patriote russe: «Diana vit avec moi, elle est constamment sous ma surveillance. J'assiste souvent à ses représentations, puis je la ramène chez moi. Nous sommes très proches, et je sais avec certitude qu'elle n'a aucune orientation politique!» Celle-ci ajoute: «Elle aime profondément la Russie et n'envisage pas de la quitter.»

Selon elle, si la jeune femme a interprété cette chanson, c’est uniquement parce qu’elle est populaire. «Il n'y a aucun sous-entendu, aucune intention malveillante. Ma fille n'encourage personne à faire quoi que ce soit et ne promeut rien.»

La censure du Kremlin

Les propagandistes pro-Kremlin, eux, voient rouge. Sur des chaînes Telegram, ils dénoncent la vidéo montrant la foule chantant du Noize MC et exigent des sanctions contre les personnes impliquées, rapporte le «Telegraph». En Russie, tout contenu qualifié d’«extrémiste» est interdit. Depuis juillet, ceux qui y accèdent sont eux-mêmes considérés comme «extrémistes».

Malgré la censure, la contestation musicale continue. L’été dernier, d’autres rassemblements ont réuni des jeunes autour de chants anti-guerre. Et bien que la musique de Noize MC ait disparu des plateformes russes, des millions de jeunes russes l'écoutent grâce à des VPN, la diffusent dans les bars ou la reprennent en ligne. En Russie, chanter devient un acte de résistance. Et pour beaucoup, le silence n’est plus une option.