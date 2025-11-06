Un député russe propose de frapper des répliques de monuments occidentaux

​Les démonstrations de force de la Russie contre l'Occident ne montrent aucun signe de répit. Après la ​récente présentation du président Vladimir Poutine​ de plusieurs armes de pointe, une demande controversée a été formulée par un membre de la Douma.​

Mikhaïl Sheremet, député de la Chambre des Douanes représentant la Crimée annexée par la Russie, a appelé les troupes russes à s'entraîner à une attaque nucléaire sur des maquettes de célèbres monuments occidentaux. Selon le portail d'information russe news.ru, il a présenté cette initiative comme une démonstration destinée à «dissiper» les tensions avec l'Occident. Cette proposition intervient alors que Vladimir Poutine vient de charger les responsables russes d'élaborer des ​propositions concernant d'éventuels essais nucléaires​. Récemment, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait déjà décrit le missile balistique intercontinental Sarmat, comme un «bouclier contre les têtes brûlées».

Mikhaïl Sheremet a déclaré que, selon lui, la Russie avait trop longtemps cherché un compromis avec l'Occident hostile. «Il est grand temps de construire des répliques du Pentagone, de Big Ben et de la tour Eiffel et de mener une démonstration de force nucléaire contre ces cibles», a-t-il conclu. Il a soutenu qu'une telle attaque simulée enverrait un avertissement clair. «Ce serait un signal que nos adversaires comprendraient. Cela calmerait leurs ardeurs pour de nombreuses années.»

Le Pentagone en Virginie, près de Washington.



