18 officiers tués fin août dans un sabotage contre le principal QG de la chaîne de commandement russe

Qu'il s'agisse d'explosions dans des raffineries de pétrole, de destructions de chemins de fer ou de bombardements de gazoducs, les services de renseignement ukrainiens s'attaquent sans relâche à la machine de guerre russe avec une précision extrême. Fin août, Kiev aurait réussi l'un des coups les plus durs portés au commandement russe: au moins 18 officiers de l'arsenal principal russe ont été tués dans la région de Zaporijia.

Le sabotage a été déclenché de manière inhabituelle: via un incendie d'herbes sèches non loin du poste de commandement. Les flammes se sont rapidement propagées, tandis que la fumée et le monoxyde de carbone ont pénétré dans les abris souterrains, empêchant aux officiers d'état-major de s'échapper.

Parmi les victimes: des hauts responsables des opérations de missiles et d’artillerie, de la guerre électronique et de la planification opérationnelle – tous des postes clés au sein de la chaîne de commandement russe.

Une liste de soldats russes prétendument morts dans l'incendie a été publiée. Cette information n'a toutefois pas pu être vérifiée de manière indépendante. A noter que la Russie divulgue rarement ses pertes militaires.