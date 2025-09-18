18 officiers tués fin août dans un sabotage contre le principal QG de la chaîne de commandement russe
Qu'il s'agisse d'explosions dans des raffineries de pétrole, de destructions de chemins de fer ou de bombardements de gazoducs, les services de renseignement ukrainiens s'attaquent sans relâche à la machine de guerre russe avec une précision extrême. Fin août, Kiev aurait réussi l'un des coups les plus durs portés au commandement russe: au moins 18 officiers de l'arsenal principal russe ont été tués dans la région de Zaporijia.
Le sabotage a été déclenché de manière inhabituelle: via un incendie d'herbes sèches non loin du poste de commandement. Les flammes se sont rapidement propagées, tandis que la fumée et le monoxyde de carbone ont pénétré dans les abris souterrains, empêchant aux officiers d'état-major de s'échapper.
Parmi les victimes: des hauts responsables des opérations de missiles et d’artillerie, de la guerre électronique et de la planification opérationnelle – tous des postes clés au sein de la chaîne de commandement russe.
Une liste de soldats russes prétendument morts dans l'incendie a été publiée. Cette information n'a toutefois pas pu être vérifiée de manière indépendante. A noter que la Russie divulgue rarement ses pertes militaires.
Ursula von der Leyen dit avoir discuté avec Trump de nouvelles mesures contre la Russie
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dit mardi avoir discuté avec le président américain Donald Trump des étapes supplémentaires pour renforcer les sanctions contre la Russie, pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
«J'ai eu un bon appel avec (Donald Trump) sur le renforcement de nos efforts communs pour accroître la pression économique sur la Russie grâce à des mesures supplémentaires», a-t-elle rapporté sur X.
Source: AFP
Poutine affirme que 100'000 militaires prennent part aux exercices russo-bélarusses
Le président Vladimir Poutine a affirmé mardi que 100'000 militaires prenaient part aux manoeuvres russo-bélarusses Zapad-2025, dont une partie se déroule aux portes de l'UE et qui suscitent l'inquiétude de Kiev et des Européens.
«Les exercices se déroulent sur 41 terrains d'entraînement avec la participation de 100'000 militaires. Environ 10'000 systèmes d'armement et équipement militaires seront et sont utilisés», a déclaré Poutine selon des propos retransmis à la télévision russe.
Des contingents militaires d'Iran et d'Inde, ainsi que d'autres pays asiatiques et africains, participent aux manoeuvres russo-bélarusses Zapad-2025 qui suscitent l'inquiétude des Européens, ont indiqué mardi les agences de presse russes.
«Le groupe de coalition comprend des groupes opérationnels et des contingents militaires des forces armées du Bangladesh, du Bélarus, de l'Inde et de l'Iran. Les forces armées du Burkina Faso, du Congo et du Mali ont également envoyé leurs groupes opérationnels», ont-elles indiqué, citant des documents du Kremlin.
Source: AFP
Le président de la Pologne veut «tout faire pour être prêt à la guerre»
Le nouveau président polonais, Karol Nawrocki, appelle l’Alliance à renforcer sa stratégie de dissuasion. «Nous devons tout faire pour être prêts à la guerre. Car c’est le seul moyen de garantir la paix», a-t-il déclaré au quotidien Bild à Varsovie. Il estime que de telles attaques «ne se reproduiront pas», car l’OTAN sera « encore mieux préparée ».
Lundi 15 septembre, un drone russe ayant notamment survolé sa résidence de fonction a été abattu par l'armée polonaise. Dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 septembre, au moins 19 drones russes avainet violé l’espace aérien polonais, et donc celui de l’OTAN.
Nawrocki affirme n’avoir «aucun doute» quant au fait que l'attaque avait directement été commanditée par Moscou, démontrant «jusqu’où Vladimir Poutine est prêt à aller». Bien que seules trois ou quatre drones aient été détruits, il s’est dit satisfait : «Aucun soldat polonais, aucun citoyen n’a été tué.»
Le président polonais a également soutenu la position de Donald Trump selon laquelle les membres de l’Otan doivent cesser toutes les importations de pétrole russe. «Tous les pays qui veulent la paix et la liberté doivent renoncer à subventionner la Fédération de Russie», a insisté Koral Nawrocki.
Nouvelle provocation! Un drone russe survole des bâtiments gouvernementaux en Pologne
Les provocations russes en Europe de l'Est ne cessent de s'intensifier. Le Premier ministre polonais a annoncé lundi 15 septembre sur X que les services de sécurité polonais ont abattu un drone qui survolait les bâtiments gouvernementaux et la résidence présidentielle à Varsovie, alerte le média belge 7sur7.
Selon Donald Tusk, deux ressortissants biélorusses ont été arrêtés et la police enquête sur les circonstances de l'incident. Le drone a été découvert lors d'une patrouille dans la zone, a indiqué un porte-parole de la Sécurité d'Etat au media à Polsat News. «Les hommes qui pilotaient le drone ont été pris en flagrant délit. Ils ont été remis à la police», a-t-il précisé.
Le porte-parole du Kremlin Peskov estime que l’OTAN est en guerre avec la Russie
La rhétorique guerrière du Kremlin prend une nouvelle ampleur. Après Dmitri Medvedev, c'est désormais au tour du porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, qui hausse le ton contre l'Occident.
«L’OTAN est de facto en guerre avec la Russie. C’est une évidence qui ne nécessite aucune preuve», a-t-il déclaré à des journalistes, selon des propos rapportés par les médias russes. Ces propos contrastent avec ceux du chef de la diplomatie polonaise Radoslaw Sikorski, qui affirmait à Kiev que l'Alliance atlantique n’était pas en guerre avec Moscou.
Que ce soit Medvedev ou Peskov, les menaces visent à maintenir la pression sur les pays occidentaux. Mais le fait qu'elles soient cette fois relayées par le porte-parole du Kremlin leur donne un poids particulier. Contrairement à Dmitri Medvedev, habitué aux saillies belliqueuses, Dmitri Peskov n’est pas coutumier de ce type de déclarations – ce qui les rend d’autant plus préoccupantes.
La gravité de la situation se mesure aussi sur le terrain militaire: un vaste exercice est en cours, nourrissant l’inquiétude de l’Ouest face au risque d’escalade.
L'ancien chef du Kremlin, Dmitri Medvedev, menace à nouveau l'Occident de guerre
Longtemps perçu comme un libéral, Dmitri Medvedev incarne aujourd'hui une position de faucon et d'agitateur. Ses sorties belliqueuses ne surprennent plus personne. La semaine dernière encore, l'ancien président russe menaçait la Finlande d’un «effondrement définitif de sa souveraineté» en cas de confrontation avec Moscou.
Cette fois, c’est l'OTAN qu'il vise. Sur son canal Telegram, le vice-président du Conseil de sécurité russe a réagi aux discussions autour d’une éventuelle zone d’exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine: «La mise en œuvre de l’idée provocatrice de certains idiots de Kiev et d'ailleurs – instaurer une zone d’interdiction de vol et abattre nos drones avec des forces de l’OTAN – ne signifierait qu’une chose: une guerre de l'OTAN contre la Russie.»
Ces propos interviennent après que des drones russes ont violé l’espace aérien polonais la semaine passée, incitant l’Alliance atlantique à déployer des avions de chasse supplémentaires sur son flanc est. Des réflexions ont également eu lieu sur l’éventualité d’étendre la protection aérienne à l’ouest de l’Ukraine, afin d’y intercepter drones et missiles russes – une idée restée lettre morte par crainte d’escalade.
Dmitri Medvedev a en outre brandi une autre menace: si les avoirs d’Etat russes gelés dans l'Union européenne étaient transférés à l'Ukraine au titre de réparations anticipées, Moscou engagerait des poursuites judiciaires contre les pays et les responsables concernés – et «dans certains cas, aussi en dehors de tout cadre judiciaire».
La Roumanie convoque l'ambassadeur russe après une violation «inacceptable» de son espace aérien
La Roumanie a convoqué dimanche l'ambassadeur de Russie pour dénoncer le vol «inacceptable» d'un drone russe la veille dans son espace aérien, quelques jours après une intrusion spectaculaire d'aéronefs similaires dans le ciel polonais.
Bucarest a fait part au chef de la représentation diplomatique russe, Vladimir Lipaïev, de «sa vive protestation» face à «cet acte inacceptable et irresponsable», a écrit dans un communiqué le ministère roumain des Affaires étrangères. Il a «instamment demandé à la partie russe de prendre toutes les mesures nécessaires» en vue d'éviter qu'une telle «violation de la souveraineté de la Roumanie» ne se reproduise.
Samedi soir, deux avions de combat roumains F-16 avaient «détecté un drone dans l'espace aérien national» qui a survolé pendant environ 50 minutes l'est de la Roumanie.
Source: AFP
Une attaque de drones ukrainiens frappe une immense raffinerie de pétrole dans le nord de la Russie
Les forces ukrainiennes l'avaient annoncé: elles visent de plus en plus les infrastructures énergétiques russes. Dans la nuit de samedi à dimanche, un important incendie s’est déclaré dans l'une des plus grandes raffineries du nord-ouest de la Russie, après qu’une attaque de drones ukrainiens a touché le site.
Selon les autorités locales, trois drones ont été abattus, mais leurs débris sont retombés sur le complexe pétrolier. L'attaque a eu lieu dans la région de Léningrad, près de Saint-Pétersbourg, à environ 800 kilomètres de la frontière ukrainienne. C’est la raffinerie de Kirishi, exploitée par le groupe proche du Kremlin Surgutneftegaz, qui a été visée. Avec une capacité annuelle de 20 millions de tonnes, il s’agit de l'un des plus grands sites de raffinage du pays.
Ce n’est pas un cas isolé. Vendredi déjà, une raffinerie de la région de Bachkirie, près de la frontière avec le Kazakhstan, a été touchée par un drone ukrainien qui avait parcouru plus de 1300 kilomètres avant de frapper le site de Novo-Oufa.
Un drone aurait violé l'espace aérien roumain
La Roumanie a affirmé samedi que son espace aérien avait été violé par un drone au cours d'une attaque russe contre des infrastructures en Ukraine voisine.
La défense roumaine a dépêché samedi soir deux avions de combat F-16 pour surveiller la situation et ont «détecté un drone dans l'espace aérien national», qu'ils ont suivi jusqu'à ce qu'il «disparaisse du radar» près du village de Chilia Veche, a expliqué dans un communiqué le ministère de la Défense.
Source: AFP
Marco Rubio qualifie l'intrusion de drones russes en Pologne d'«inacceptable»
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a estimé samedi que l'intrusion sans précédent de drones russes sur le territoire polonais était "inacceptable", ainsi que «regrettable et dangereuse».
«La question est de savoir si les drones avaient pour objectif spécifique de pénétrer en Pologne. Si c'est le cas (...) alors il s'agit évidemment d'une escalade majeure», a ajouté le chef de la diplomatie américaine, soulignant qu'il faudrait encore «quelques jours» pour en savoir plus.