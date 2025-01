Un canal Telegram russe affirme que le dictateur syrien déchu a été empoisonné à Moscou. Bachar al-Assad se serait plaint de difficultés respiratoires et aurait demandé une aide médicale. Ces affirmations non prouvées alimentent les spéculations sur la toile.

1/4 L'ancien dirigeant syrien Bachar-al Assad a-t-il été victime du régime russe? Photo: AFP

Daniel Macher et Blicky IA

Un canal russe sur Telegram a affirmé que Bachar al-Assad aurait été empoisonné à Moscou, déclenchant une vague de spéculations sur le sort du dictateur syrien, réfugié en Russie après la chute de son régime.

Selon ce canal, supposément géré par d'anciens agents des services secrets, Assad aurait souffert de difficultés respiratoires et demandé une assistance médicale. «Tout porte à croire qu'une tentative d'assassinat a été commise contre Assad», indique la publication, ajoutant que des tests auraient révélé des traces de poison dans son organisme.

Pas de réaction du côté du Kremlin

Ces allégations non confirmées ont été relayées par des tabloïds britanniques et largement diffusées sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, le Kremlin n’a pas réagi à ces rumeurs, comme le rapporte «Newsweek».

Après la chute de son régime en Syrie, Bachar al-Assad a trouvé refuge en Russie. Moscou a donné refuge à cet allié de longue date de Poutine après que le règne de sa famille a été mis fin par le soulèvement des rebelles.

Désormais, des experts s’interrogent sur les motivations d’un possible attentat. «Assad est un fardeau et n'apporte rien sur la table. Il a perdu la Syrie et a causé d'innombrables maux de tête à Poutine», écrit l'expert en sécurité James Landis sur X.

Assad est-il devenu un fardeau pour Moscou ?

Par le passé, la chaîne générale SVR a déjà été la source d'affirmations spectaculaires mais non prouvées sur Poutine. Il a par exemple été dit que le président russe avait temporairement quitté le pouvoir en raison de l'opération d'un cancer.

On ne sait pas si les rumeurs actuelles d'empoisonnement sont fondées. Le sort d'Assad en Russie pourrait ressembler à celui d'autres personnes qui sont manifestement devenues un fardeau pour le Kremlin. Des opposants et des critiques du Kremlin sont souvent morts par le passé dans des circonstances inexpliquées. L'un des derniers cas connus est celui du magnat russe du pétrole Mikhaïl Rogatchev. Il serait tombé du dixième étage de son appartement.