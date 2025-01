Que deviennent les femmes de dictateurs après la chute de leur mari?

Que va-t-il advenir d'Asma al-Assad, l'épouse de l'ex-dictateur Bachar al-Assad? Photo: AFP

Chiara Schlenz

Elles vivaient dans le luxe, jouissaient de privilèges et avaient de l'influence jusqu'à ce que la chute de leurs maris les conduise en exil ou devant les tribunaux. Asma al-Assad, l'ancienne première dame syrienne et épouse du dictateur déchu Bachar al-Assad, partage son destin avec de nombreuses autres épouses de dictateurs. Al-Assad, autrefois surnommée «la rose du désert» par le magazine de mode «Vogue», se trouve actuellement en exil en Russie, avec son mari.

L'épouse du dictateur a récemment contracté un cancer du sang et, selon les médias, ses chances de survie n'étaient que de 50%. C'est pourquoi elle souhaite se rendre dans le pays où elle est née: l'Angleterre. Mais elle n'y est pas la bienvenue. De plus, elle a été sanctionnée par l'UE en 2012. Son avenir est incertain. Un regard sur le passé montre où peut mener le parcours des femmes de dictateurs renversés. L'une a tenu un restaurant de pâtes, d'autres ont disparu des radars. L'une a été exécutée. Une autre s'est suicidée.

Leïla Ben Ali, Tunisie

De première dame glamour à exilée: Leïla Ben Ali, l'épouse du dictateur tunisien Zine el-Abidine Ben Ali (1936-2019), a fui avec son mari à Dubaï en 2011. Mais pas les mains vides – elle aurait emporté 1,5 tonne d'or et 400 millions d'euros. Un scandale qui a ébranlé la Tunisie. Alors que la révolution balayait le pays, le couple a laissé derrière lui une terre brûlée et a été condamné par contumace à plus de 60 ans de prison au total. Ben Ali vit aujourd'hui sous son nom de jeune fille Trabelsi en Arabie saoudite, où elle bénéficie de l'asile et a même publié en 2012 un livre dans lequel elle raconte sa vision des choses.

Photo: KEYSTONE

Safia Farkash, Libye

L'épouse du dictateur libyen Mouammar Kadhafi, Safia Farkash, a vécu une véritable odyssée après sa chute. En 2011, elle a fui via l'Algérie vers Oman, où elle a obtenu l'asile politique. Les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU l'accompagnent encore aujourd'hui. Des rapports récents indiquent qu'elle se trouve désormais au Caire, en Égypte. Il ne reste plus grand-chose de la splendeur des années de dictature. Safia vit dans l'anonymat.

Photo: KEYSTONE

Sajida Talfah et Samira Shahbandar, Irak

Sajida Talfah, la première épouse de Saddam Hussein, est passée sous les radars après la chute du régime irakien en 2003. Elle aurait séjourné en Syrie et au Qatar mais on ignore où elle se trouve actuellement. Samira Shahbandar, la deuxième femme de Saddam, a fui au Liban pendant l'invasion américaine. Selon les rapports, elle a quitté l'Irak avec des millions en liquide et un trésor de bijoux. Elle aussi vit aujourd'hui dans l'ombre, la liaison glamour d'autrefois n'étant plus qu'un lointain souvenir.

Sajida Talfah était la première femme du dictateur Saddam Hussein. Photo: Capture d'écran

Elena Ceaușescu, Roumanie

Elle était ambitieuse et considérée comme le véritable pouvoir derrière son mari Nicolae Ceaușescu. Mais le 25 décembre 1989, sa vie s'est brutalement terminée: après un bref procès, Elena et son mari, le dictateur néostalinien Nicolae Ceaușescu, ont été exécutés. Leur carrière politique et leur quête d'influence ont connu une fin sanglante, qui sert encore aujourd'hui de mémorial à la cruauté de l'ère Ceaușescu.

Photo: KEYSTONE

Carmen Polo, Espagne

Carmen Polo, l'épouse du dictateur espagnol Francisco Franco, a continué à vivre dans l'opulence après la mort du dictateur espagnol en 1975. Elle a résidé à Madrid jusqu'à sa mort en 1988 et est restée une figure emblématique du régime pour de nombreux partisans de Franco. Les scandales politiques ou l'exil lui ont été épargnés, une rareté parmi les épouses de dictateurs.

Photo: KEYSTONE

Rachele Mussolini, Italie

Rachele Mussolini a survécu aux troubles de la Seconde Guerre mondiale. Après la mort de son mari, elle s'est retrouvée brièvement en captivité aux États-Unis. Rachele Mussolini s'est ensuite retirée dans son village natal de Predappio et a tenu un modeste restaurant de pâtes. Malgré son nom de famille tristement célèbre, elle a trouvé le moyen de revenir à une vie simple.

Photo: KEYSTONE

Jiang Qing, Chine

Jiang Qing, la quatrième épouse de Mao Zedong, était considérée comme le symbole de la révolution culturelle chinoise – et comme une tireuse de ficelles redoutée. Mais après la mort de Mao, son ascension a pris fin. En 1976, elle a été arrêtée et en 1981, elle a été condamnée à la peine de mort, commuée par la suite en prison à vie. Jiang s'est suicidée en prison en 1991.