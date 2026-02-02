Les touristes payent désormais deux euros pour accéder à la fontaine de Trevi, symbole de Rome. La mesure vise à réduire le surtourisme et pourrait rapporter au moins six millions d’euros par an.

AFP Agence France-Presse

Convaincus ou à reculons, les touristes ont commencé lundi à payer l'entrée pour visiter la fontaine de Trevi, l'un des monuments les plus célèbres de Rome, un système visant à lutter contre le surtourisme qui frappe la capitale italienne. Sous le soleil, les visiteurs ont pris la pose devant ce chef-d'oeuvre baroque après avoir payé les deux euros règlementaires – dont sont dispensés les habitants – pour accéder à la zone proche du bassin, désormais largement dégagée.

«Dites-moi que ça ne vaut pas deux euros! Ça vaut des milliers, voire des millions, c'est magnifique!», a déclaré à l'AFP Agata Harezlak, une touriste polonaise de 41 ans. Popularisée par la scène emblématique du film «La Dolce Vita» de Federico Fellini, dans laquelle l'actrice Anita Ekberg s'y baigne, la fontaine de Trevi est l'une des attractions préférées des touristes dans la Ville éternelle.

Mais ces dernières années, la foule était devenue si dense qu'il était difficile de se frayer un chemin pour admirer la fontaine. Phillip Willis, un Britannique vêtu d'un short et d'un t-shirt malgré le froid, s'est dit ravi d'avoir pu «prendre un selfie correct sans être bousculé par une foule de gens». Il estime juste de faire payer l'accès afin de «préserver la fontaine pour les générations futures, espérons-le».

La majeure partie de la place reste ouverte au public, l'accès payant étant prévu pour descendre les marches et se trouver juste à côté de la fontaine, et de nombreuses personnes ont préféré prendre des photos depuis la place pour éviter de payer. Les détenteurs de billets peuvent visiter le site entre 09H00 et 22H00, sauf le lundi et le vendredi, où l'ouverture est prévue à 11H30.

La mairie estime que ce système pourrait rapporter au moins six millions d'euros par an, a déclaré aux journalistes Alessandro Onorato, conseiller municipal chargé du tourisme à Rome. Les recettes serviront en partie à rémunérer les 25 agents en gilet bleu engagés pour accueillir les visiteurs. Les fonds collectés permettront également aux habitants d'accéder gratuitement à une série de musées de la capitale italienne, a-t-il ajouté.

«Content de payer»

Face à un surtourisme devenu difficilement gérable dans les sites les plus emblématiques, Rome s'aligne sur d'autres villes italiennes comme Venise, qui a instauré en 2024 un billet d'entrée de 5 euros lors des week-ends les plus fréquentés, afin de réguler les flux et protéger son patrimoine. Rome avait déjà fait un premier pas en 2023 en rendant payant l'accès au Panthéon, l'un de ses monuments les plus populaires.

François Tricot, un Belge de 35 ans, s'est dit «content de payer» pour avoir la place de prendre la photo parfaite de sa compagne, qui arborait fièrement sa toute nouvelle bague de fiançailles. Le couple a lancé en riant des pièces de monnaie dans l'eau, ce qui, selon la tradition, leur garantit de revenir un jour à Rome.

Faire un voeu et jeter une pièce dans la fontaine du XVIIIe siècle est une tradition si populaire que les autorités collectent chaque semaine des milliers d'euros qui sont reversés à l'association caritative Caritas.

Mattia Loconte, 12 ans, qui se déplace en fauteuil roulant, espère pour sa part qu'une partie des fonds sera utilisée pour installer des rampes d'accès. Les personnes handicapées peuvent accéder gratuitement au bassin, à condition de pouvoir descendre les marches, ce qui n'est pas le cas de Mattia qui, contrairement aux autres participants à son voyage scolaire, n'a pas pu s'approcher de la fontaine.

Des touristes qui n'avaient pas payé leur billet ont profité d'un moment d'inattention d'un steward pour jeter leurs pièces à distance, applaudissant lorsqu'elles tombaient dans l'eau.

Tout le monde n'est cependant pas convaincu par le prix d'entrée: pour David Lyucia, un touriste albanais, il est «acceptable pour les touristes» mais «injuste pour les Italiens de devoir payer». «Cela devrait être gratuit pour tous», estime pour sa part une touriste argentine, Vittoria Calabria, un argument balayé par Alessandro Onorato: «si la fontaine de Trevi se trouvait à New York, ils auraient demandé 100 euros, pas deux».