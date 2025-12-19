Les touristes devront bientôt verser deux euros pour avoir accès à la fontaine de Trevi à Rome. Seuls les résidents de la ville étant exemptés, a annoncé vendredi le maire de Rome Roberto Gualtieri.

Il faudra payer pour jeter vos pièces dans la fontaine de Trevi

Double peine pour les touristes

ATS Agence télégraphique suisse

À Rome, les visiteurs devront bientôt payer deux euros pour accéder à la fontaine de Trevi. Le maire Roberto Gualtieri l’a annoncé vendredi, précisant que seuls les habitants de la capitale seront exemptés de cette nouvelle contribution.

Le monument, qui attire chaque jour de vastes foules, restera visible gratuitement à distance, mais l'accès de proximité sera réservé aux détenteurs de billets, a indiqué le maire dans une conférence de presse.