DE
FR

risque d'incendie
BMW rappelle des centaines de milliers de véhicules

BMW rappelle des centaines de milliers de véhicules pour un risque d'incendie lié à un démarreur défectueux. le groupe allemand confirme des informations du magazine spécialisé «Kfz-Betrieb».
Publié: il y a 22 minutes
1/2
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le constructeur automobile allemand BMW rappelle des centaines de milliers de véhicules à cause d'un risque d'incendie, a annoncé mercredi une porte-parole de l'entreprise à l'AFP, confirmant des informations du magazine spécialisé «Kfz-Betrieb».

«Des contrôles de produits et des réclamations de clients ont montré que, sur les véhicules identifiés, le démarreur du moteur pouvait devenir défectueux», pouvant entraîner «dans le pire des cas un incendie du véhicule», a indiqué le groupe automobile dans un communiqué à l'AFP.

Développement suit

Découvrez nos contenus sponsorisés
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus