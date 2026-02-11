BMW rappelle des centaines de milliers de véhicules pour un risque d'incendie lié à un démarreur défectueux. le groupe allemand confirme des informations du magazine spécialisé «Kfz-Betrieb».

AFP Agence France-Presse

Le constructeur automobile allemand BMW rappelle des centaines de milliers de véhicules à cause d'un risque d'incendie, a annoncé mercredi une porte-parole de l'entreprise à l'AFP, confirmant des informations du magazine spécialisé «Kfz-Betrieb».

«Des contrôles de produits et des réclamations de clients ont montré que, sur les véhicules identifiés, le démarreur du moteur pouvait devenir défectueux», pouvant entraîner «dans le pire des cas un incendie du véhicule», a indiqué le groupe automobile dans un communiqué à l'AFP.

