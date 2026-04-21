Plus de 200 touristes venus voir le lever du soleil à Rio ont été bloqués lundi par une fusillade entre police et narcotrafiquants. Coincés près de deux heures sur le Morro Dois Irmãos, ils ont attendu la fin des tirs dans la favela de Vidigal.

Plus de 200 touristes bloqués à Rio à cause d'une fusillade dans une favela

Plus de 200 touristes bloqués à Rio à cause d'une fusillade dans une favela

AFP Agence France-Presse

Plus de 200 touristes partis admirer en altitude le lever du soleil à Rio de Janeiro se sont retrouvés bloqués lundi par une fusillade entre policiers et narcotrafiquants dans une favela, ont annoncé les autorités et un organisateur de l'excursion. Les visiteurs ont dû attendre près de deux heures avant de pouvoir descendre du Morro Dois Irmãos (le Mont des deux frères) pendant que les tirs fusaient dans la favela de Vidigal, située en contrebas.

Ils n'ont pu partir qu'après avoir reçu le feu vert de la police, qui était en communication directe avec les guides des agences de tourisme. Des milliers de touristes passent par cette favela chaque semaine pour accéder au sommet du mont, à 533 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec une vue imprenable sur les célèbres plages de Leblon et d'Ipanema.

«Il y avait plus de 200 personnes ce matin, 70% étaient des touristes étrangers», a dit à l'AFP Renan Monteiro, de Favela Turismo, une des agences de tourisme ayant emmené des clients pendant l'excursion lundi. Selon lui, la favela de Vidigal est généralement «pacifique, apte à recevoir des touristes», mais, «à chaque opération policière, les images tournent dans le monde entier et cela a un impact» sur l'afflux de visiteurs.

«Nous étions au milieu de la fusillade»

La police civile a expliqué dans un communiqué qu'à l'arrivée des agents à Vidigal, les trafiquants ont ouvert le feu, «mettant délibérément en danger les habitants et les visiteurs de la zone». «C'était vraiment terrifiant. (...) Nous étions au milieu de la fusillade, l'hélicoptère (de la police) passait juste au-dessus de nous. Des gens se sont évanouis», raconte à l'AFP Debora Moraes, 28 ans, une touriste en provenance de Sao Paulo.

Ariane Sampaio Moura, 41 ans, qui séjournait avec sa fille à Vidigal depuis samedi, a dit que le bruit fait par les hélicoptères et les coups de feu l'ont réveillée à 5h30. Egalement originaire de Sao Paulo, elle a décidé ensuite d'aller chercher un hébergement dans un autre quartier de Rio: «Nous partons le coeur serré car nous voulions rester et en profiter mais, le mieux maintenant, c'est de partir».

L'opération policière, qui n'a pas fait de blessés, s'est soldée par l'arrestation de trois suspects. Rio a reçu l'an dernier plus de 2,1 millions de touristes étrangers, un record.

L'épisode de ce lundi survient environ six mois après l'opération policière la plus meurtrière de l'histoire du Brésil, menée le 28 octobre dernier, qui a fait plus de 120 morts dans plusieurs ensembles de favelas situés dans la zone nord de Rio.