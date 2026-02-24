DE
FR

Failles de vérification d'âge
Reddit condamné pour avoir exploité les données des enfants

Le régulateur britannique a infligé une amende de 14,47 millions de livres à Reddit pour utilisation illégale de données d'enfants de moins de 13 ans. L'enquête de l'ICO, lancée en mars 2025, révèle des failles dans la vérification de l'âge.
Publié: 15:23 heures
Le régulateur britannique a infligé une amende de 14,47 millions de livres à Reddit.
Photo: KEYSTONE
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le forum de discussion en ligne Reddit a écopé mardi d'une amende de 14,47 millions de livres (16,57 millions d'euros) de la part du régulateur britannique de la protection des données (ICO) pour avoir «utilisé de manière illégale les données personnelles d'enfants».

Le site américain «n'a pas mis en place de mécanisme robuste de vérification de l'âge et n'avait donc pas de base légale pour traiter les données personnelles des enfants de moins de 13 ans», écrit dans son communiqué l'ICO, qui avait ouvert son enquête en mars 2025.

«Des enfants de moins de 13 ans ont vu leurs données personnelles collectées et utilisées d'une manière qu'ils ne pouvaient pas comprendre, à laquelle ils ne pouvaient pas consentir ni qu'ils ne pouvaient contrôler. Ils ont ainsi été potentiellement exposés à des contenus qu'ils n'auraient pas dû voir», a souligné John Edwards, de l'ICO, cité dans le communiqué.

Le régulateur explique que les conditions d'utilisation de Reddit interdisent l'accès à la plateforme aux enfants de moins de 13 ans, mais qu'aucune mesure pour vérifier l'âge n'a été mise en place avant juillet 2025. Le site s'était alors limité à demander leur âge aux utilisateurs, sans réelle vérification, souligne l'ICO. Or «l'auto-déclaration comporte des risques pour les enfants, car il est facile de contourner ce dispositif», ajoute-t-il.

«A l'encontre de notre conviction profonde»

«Reddit n'exige pas que ses utilisateurs partagent des informations d'identité, quel que soit leur âge, car nous sommes profondément attachés à la protection de leur vie privée et à leur sécurité», a répondu mardi un porte-parole de l'entreprise. «L'insistance de l'ICO pour que nous collections davantage de données privées sur chaque utilisateur britannique est contre-intuitive et va à l'encontre de notre conviction profonde», a-t-il ajouté. Reddit a l'intention de faire appel.

A lire aussi
Reddit fait une entrée en bourse fracassante
267 millions d'utilisateurs
Reddit fait une entrée en bourse fracassante
Des chercheurs suisses ont trompé les utilisateurs d'un forum avec une IA
Tollé mondial
Des chercheurs suisses ont trompé les utilisateurs d'un forum avec une IA

L'ICO avait annoncé aussi annoncé en mars 2025 deux autres investigations sur l'utilisation des données des enfants, portant sur TikTok et le site américain de partage d'images Imgur. Ce dernier, qui revendique une audience mensuelle de plus de 250 millions de personnes, a bloqué en septembre ses services au Royaume-Uni, sans explications.

Le gouvernement travailliste de Keir Starmer a récemment intensifié ses efforts pour la protection en ligne des mineurs, lançant notamment une consultation sur une possible interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Il veut aussi renforcer ses lois sur la sécurité en ligne après le tollé provoqué par des deepfakes sexuels de Grok, le chatbot d'IA d'Elon Musk.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus