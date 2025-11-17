il y a 51 minutes

Macron et Zelensky signent un accord d'armement jugé «historique» par Kiev

Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont signé lundi sur une base aérienne près de Paris un accord d'armement qualifié d'«historique» par le président ukrainien pour «renforcer» l'aviation de combat et la défense aérienne de l'Ukraine.

Le président français a accueilli son homologue sur la base de Villacoublay où des industriels ont présenté au dirigeant du pays en guerre depuis 2022 avec la Russie l'avion de combat français Rafale et son armement, le système de défense anti-aérienne SAMP-T de nouvelle génération, ainsi que plusieurs systèmes de drones.

Ils ont signé une «déclaration d'intention qui porte sur la coopération relative à l'acquisition par l'Ukraine d'équipements de défense français», qui comprend la vente de 100 avions de combat Rafale et leur armement. Dimanche, sur le réseau X, Volodymyr Zelensky a évoqué «un accord historique» qui prévoit «un renforcement significatif» de l'«aviation de combat, de la défense aérienne, et d'autres équipements de défense» de Kiev.