Macron et Zelensky signent un accord d'armement jugé «historique» par Kiev
Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont signé lundi sur une base aérienne près de Paris un accord d'armement qualifié d'«historique» par le président ukrainien pour «renforcer» l'aviation de combat et la défense aérienne de l'Ukraine.
Le président français a accueilli son homologue sur la base de Villacoublay où des industriels ont présenté au dirigeant du pays en guerre depuis 2022 avec la Russie l'avion de combat français Rafale et son armement, le système de défense anti-aérienne SAMP-T de nouvelle génération, ainsi que plusieurs systèmes de drones.
Ils ont signé une «déclaration d'intention qui porte sur la coopération relative à l'acquisition par l'Ukraine d'équipements de défense français», qui comprend la vente de 100 avions de combat Rafale et leur armement. Dimanche, sur le réseau X, Volodymyr Zelensky a évoqué «un accord historique» qui prévoit «un renforcement significatif» de l'«aviation de combat, de la défense aérienne, et d'autres équipements de défense» de Kiev.
Source: AFP
Une attaque russe dans l'est de l'Ukraine a fait trois morts
Le bilan d'une attaque russe nocturne à Balakliya, dans l'est de l'Ukraine, a été réévalué à trois morts et dix blessés, ont annoncé lundi matin les autorités locales. «Selon de premières informations, trois personnes ont été tuées» dans cette attaque de missiles, et dix autres ont été blessées, dont plusieurs enfants, a écrit le chef de l'administration militaire de la ville, Vitalii Karabanov, sur le réseau social Telegram.
Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, la Russie cible quasi quotidiennement le territoire ukrainien, au moyen de drones ou de missiles. Vendredi, au moins six personnes ont été tuées dans un même immeuble à Kiev lors d'une attaque russe.
A l'approche de l'hiver, Moscou multiplie aussi depuis des semaines les bombardements sur les infrastructures énergétiques. Kiev vise de son côté régulièrement des dépôts et raffineries de pétrole et d'autres installations en Russie.
Source: AFP
Moscou revendique la prise de deux nouveaux villages dans le sud de l'Ukraine
L'armée russe a revendiqué dimanche la prise de deux villages dans la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, où elle avait déjà annoncé cette semaine la prise de deux autres localités. La Russie continuent d'avancer dans cette région partiellement occupée par Moscou, bien que le front y soit beaucoup moins actif que celui de l'Est, où se concentrent des combats.
Sur Telegram, le ministère russe de la Défense a affirmé que ses troupes se sont emparées des localités de Rivnopillia et de Mala Tokmachka. Mala Tokmachka se trouve à 70 km au sud-est de la ville de Zaporijjia, capitale éponyme de la région, et à 13 km du centre urbain d'Orikiv aujourd'hui menacé, qui comptait 14'000 habitants avant le début de la guerre en 2022.
Le village de Rivnopillia se trouve, lui, dans l'est de la région, dont la prise menace d'encerclement la petite ville de Goulaï Pole. Le ministère russe de la Défense a publié des images aériennes de Rivnopillia, montrant des soldats russes brandissant des drapeaux russes au-dessus de plusieurs maisons endommagées du village, sans que l'AFP ait pu vérifier ces images.
Source: AFP
Ukraine: Zelensky réclame des systèmes de défense aérienne
Le président Volodymyr Zelensky a renouvelé samedi son appel aux partenaires de l'Ukraine pour obtenir davantage de systèmes de défense aérienne, au lendemain de frappes russes qui ont fait sept morts à Kiev.
«L'Ukraine a besoin de soutien pour sauver des vies: davantage de systèmes de défense aérienne, des capacités de protection renforcées et une plus grande détermination de la part de nos partenaires», a déclaré le dirigeant ukrainien sur les réseaux sociaux.
Cet appel survient alors que les autorités ont revu à la hausse le bilan des frappes russes qui ont touché des immeubles d'habitation vendredi à Kiev, après le décès d'une dame âgée qui avait été admise à l'hôpital.
Volodymyr Zelensky a annoncé que l'une des victimes était Nataliia Khodemnchuk, l'épouse d'un agent technique de la centrale nucléaire de Tchernobyl décédé lors de la catastrophe de 1986. «Près de 40 ans plus tard, Nataliia a été tuée dans une nouvelle tragédie, provoquée une fois de plus par le Kremlin», a-t-il souligné.
Source: AFP
L'Ukraine annonce avoir attaqué une raffinerie près de Moscou
L'armée ukrainienne a annoncé samedi sur les réseaux sociaux avoir attaqué une raffinerie russe près de Moscou, dans la région de Riazan, «dans le cadre des efforts visant à réduire la capacité de l'ennemi à lancer des missiles et des bombes».
Le gouverneur russe de Riazan, Pavel Malkov, a lui déclaré que la défense aérienne russe avait abattu 25 drones ukrainiens au-dessus de la région pendant la nuit. «Des débris ont provoqué un incendie dans les locaux d'une entreprise» et il n'y a pas eu de blessés, a dit le gouverneur russe sur Telegram, sans autre précision.
Cette attaque survient au lendemain de frappes russes d'ampleur contre des immeubles d'habitation à Kiev qui ont fait, selon un dernier bilan, sept morts. «Une femme âgée, blessée lors des bombardements du 14 novembre, est décédée ce matin à l'hôpital», a annoncé samedi sur les réseaux sociaux le chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, Timour Tkatchenko. Parmi les autres victimes figurent un couple de septuagénaires et une personne de 62 ans.
Source: AFP
Une frappe sur un marché ukrainien fait au moins 2 morts et 7 blessés
Au moins deux personnes ont été tuées et sept autres blessées dans une attaque de drones russes sur un marché à Tchornomorsk, ville située près du port d'Odessa (sud), a annoncé vendredi le gouverneur régional.
«Certains blessés sont dans un état grave», a précisé sur Telegram le gouverneur Oleg Kiper, dénonçant une attaque «cynique» qui a en outre endommagé dans la matinée une place, des magasins et des voitures.
Source: AFP
Emmanuel Macron recevra Volodymyr Zelensky ce lundi à Paris
Emmanuel Macron recevra le président ukrainien Volodymyr Zelensky lundi à Paris, pour une visite visant à «réaffirmer l'engagement de la France aux côtés de l'Ukraine» et à «entretenir la dynamique du travail engagé sur la question des garanties de sécurité» de Kiev, selon l'Elysée. Elle permettra également «d'échanger sur les enjeux de coopération bilatérale, notamment dans les domaines énergétique, économique et de défense».
C'est la neuvième visite de Zelensky en France depuis le début de la guerre menée depuis 2022 par la Russie.
Source: AFP
La capitale Kiev subit une attaque russe «massive», au moins 4 morts
Le bilan de l’attaque russe massive contre Kiev est monté à six morts, ont indiqué vendredi les autorités, contre quatre précédemment, avec plus d’une vingtaine de blessés. Des immeubles résidentiels, des infrastructures civiles et une ambassade ont été visés.
«Le bilan des bombardements russes sur la capitale s'élève désormais à six morts», a annoncé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Ce total a été confirmé par le chef de l'administration militaire, Timour Tkatchenko.
Selon ce dernier, la Russie a frappé «des immeubles résidentiels, presque dans chaque district». Huit des dix districts de la ville ont été visés par les frappes, selon les secours. L'ambassade azerbaïdjanaise a également été touchée, poussant Bakou a convoqué l'ambassadeur russe.
Zelensky dénonce une attaque calculée
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pour sa part évoqué une «attaque calculée pour causer un maximum de dommages à la population et de dégâts aux infrastructures civiles». Environ 430 drones et 18 missiles ont été utilisés, a précisé le chef d'État.
Au moins deux personnes ont par ailleurs été tuées et sept autres blessées, vendredi, dans une attaque de drones russes sur un marché à Tchornomorsk, ville située près du port d'Odessa (sud), selon une information du gouverneur régional Oleg Kiper sur Telegram.
Depuis le début de son offensive il y a trois ans et demi, la Russie lance quasi quotidiennement drones et missiles sur l'Ukraine, qui répond régulièrement en frappant le territoire russe.
Source: ATS