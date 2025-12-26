DE
FR

Attention, questions pièges
Le grand quiz de l'actualité 2025: testez vos connaissances!

Scandales, drames, polémiques et petites phrases ont rythmé une année 2025 aussi dense qu’imprévisible en Suisse romande. Ce grand quiz de fin d’année vous propose de tester votre mémoire de l’actu… et votre sens du détail.
Publié: il y a 22 minutes
Et vous, serez-vous très bons ou très mauvais à notre grand quiz de fin d'année?
Photo: shutterstock
SOLENE_FACE (1).png
Blick_Lucie_Fehlbaum.png
Solène Monney et Lucie Fehlbaum

Scandales, petites phrases, fiascos, drames et moments parfois absurdes: 2025 n’a rien épargné à la Romandie, à la Suisse et au reste du monde. L’actualité a filé à toute vitesse, entre indignations, surprises et séquences qu’on aurait préféré oublier.

Avant de tourner la page, une question s’impose: avez-vous vraiment tout suivi? A vous de le prouver avec le grand quiz de l’année.

