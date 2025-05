Ce n'est pas pour venir voir des films que Jeff Bezos s'est rendu à Cannes. (Image d'archive) Photo: IMAGO/HANZA MEDIA

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Tandis que la course à la Palme d'or se poursuit, une autre compétition se déroule dans la baie de Cannes. Depuis le début du festival, au moins 89 yachts ont été repérés dans la région, d'après un article du média français Reporterre publié le 22 mai.

Cette année, le trophée du plus gros bateau revient à Jeff Bezos et son yacht Koru, long de 127 mètres, et dont le prix est estimé à 500 millions de dollars. Ce palace flottant consommerait environ 540 litres de diesel par heure lorsqu'il navigue, ainsi que 1000 litres par jour à l’arrêt pour faire tourner piscines, jacuzzis et climatisation.

Mais le fondateur d’Amazon n’est pas le seul gros poisson à naviguer dans les eaux cannoises. Le multimilliardaire français Bernard Arnault est propriétaire du Symphony, un yacht de plus de 100 mètres de long qui émet environ 16'000 tonnes de CO2 par an selon les estimations du collectif Yacht CO2 Tracker. En comparaison, un Français moyen émet environ neuf tonnes de CO2 sur toute une année.

En soutien à sa compagne

Mais pourquoi Jeff Bezos s'est-il rendu à Cannes? Pour découvrir les différents films du festival? Nullement. Il était là pour soutenir une cause… climatique. En effet, le 19 mai, Lauren Sánchez, la fiancée du multimilliardaire américain, s’est vu remettre un prix saluant son engagement en faveur de l'environnement.

Ancienne journaliste et actuellement vice-présidente du Bezos Earth Fund, elle aurait joué un rôle clé dans des initiatives telles que le financement de protéines durables et la restauration des écosystèmes dégradés. Son implication dans ces projets a été saluée par les organisateurs du festival, soulignant son influence croissante dans le domaine de la philanthropie environnementale. Paradoxe? A vous d'en juger.