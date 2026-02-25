Pourquoi Punch le singe a-t-il été abandonné par sa mère?

L'histoire du petit macaque abandonné Punch et de sa peluche orang-outan a ému toute la toile. Mais la tragédie qui s'est déroulée dans le zoo d'Ichikawa n'avait rien d'inédit, hélas.

Impossible d'oublier l'image de Punch, fermement accroché à sa précieuse peluche orang-outan, après avoir été persécuté par des singes adultes dans le zoo d'Ichikawa, au Japon. L'histoire du petit macaque a provoqué un tel raz-de-marée d'émotions que ladite peluche, vendue par Ikea, est désormais en rupture de stock dans le monde entier et se vend à des prix mirobolants sur eBay.

Il s'agit d'une preuve tangible que la tragédie de Punch, âgé de seulement six mois, a tout simplement conquis Internet. Rejeté par sa mère, le jeune singe avait focalisé toute sa tendresse sur son «doudou», courant se blottir contre lui à chaque moment de doute ou de tristesse. «Je vais direct au Japon pour le sauver!», s'émeuvent des milliers d'internautes, sur les réseaux sociaux, en découvrant les yeux effarés du jeune singe.

Pas de panique, cependant: Punch a retrouvé un peu d'affection parmi les singes adultes de son enclos. L'un d'entre eux l'a même pris dans ses bras pour lui faire sa toilette, ainsi que le démontre une vidéo devenue immédiatement virale sur TikTok. La toile a donc pu pousser un soupir de soulagement, en voyant que leur petite mascotte se portait un peu mieux.

La peluche remplace le contact physique

Mais pourquoi la maman de Punch l'a-t-elle rejeté, initialement, l'obligeant à chercher du réconfort auprès d'une peluche? Ainsi que l'expliquait Alison Behie, experte en primatologie à l'Australian National University auprès du «Guardian», il s'agit d'un comportement naturel, quoiqu'assez rare.

«Les employés du zoo affirment que Punch est né durant une phase caniculaire, ce qui crée un environnement très stressant pour les animaux, analyse-t-elle. Dans ce type de contexte, quand la survie est menacée par des facteurs externes, les mères peuvent prioriser leur propre bien-être et leur reproduction future, plutôt que de s'occuper d'un enfant dont la santé est de toute façon compromise par ces mêmes facteurs environnementaux.» Aussi note-t-elle que la mère de Punch manquait d'expérience, ce qui peut parfois encourager ce type de rejet.

Les jeunes singes ayant besoin de rester très proches de leurs mamans, durant les premiers mois de vie, Alison Behie indique en outre que la peluche lui sert de «figure d'attachement».

Les autres singes ne le harcèlent pas

Scandalisés par le comportement agressif des autres singes face au petit Punch, les internautes ont vivement critiqué le zoo japonais, notamment sur Instagram. La spécialiste du «Guardian» se montre toutefois rassurante: «Il ne s'agit pas de harcèlement ou d'un comportement hors norme, mais d'intéractions sociales tout à fait normales», éclaire-t-elle. Les macaques japonais fonctionnent selon un système de hiérarchie matrilinéaire, signifiant que certaines familles tentent de «dominer» les autres. En d'autres termes, le traitement de Punch n'aurait probablement pas été différent, même si sa mère était restée auprès de lui.

Voilà une bien maigre consolation. Surtout qu'en l'absence de sa maman, Punch n'a pas les moyens d'apprendre les comportements sociaux adéquats à adopter face à la domination des familles supérieures, ce qui peut entraver son intégration. Heureusement, Punch sera adulte dans quelques années et pourra ainsi mieux se défendre. Sauf si l'un de ses fans décide réellement de l'adopter, ainsi que le promettent tant de personnes sur les réseaux sociaux. Ou qu'un réalisateur de films Pixar repêche l'histoire pour en faire un dessin animé, rendant Punch encore plus célèbre et richissime. Dans tous les cas, l'histoire n'est pas terminée. Et on espère qu'elle aura une fin heureuse.