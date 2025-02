Propos racistes et islamophobes

1/6 L'actrice Karla Sofía Gascón est en lice pour devenir la première femme transgenre à remporter un Oscar en 2025. Photo: AFP

Lucien Esseiva

La cérémonie des Oscars est confrontée à un défi inattendu: le thriller musical «Emilia Pérez», jusqu'ici favori avec 13 nominations, voit son triomphe compromis. La raison? D'anciens tweets de l'actrice principale Karla Sofía Gascón ont récemment refait surface.

Des posts de l'artiste espagnole, première femme transgenre à être nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice, contiennent en effet des propos racistes et islamophobes ainsi que de vives critiques envers plusieurs de ses collègues. Karla Sofía Gascón a rapidement réagi en fermant son compte X et en présentant ses excuses. Mais le mal était déjà fait. «Je suis sûr que le film repartira bredouille», a déclaré Pau Brunet, producteur de cinéma espagnol.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les tweets de Karla Sofía Gascón auraient contenu un large éventail d'insultes, dont des propos contre la population arabe, les Catalans, l'Islam et l'Eglise catholique. Des célébrités comme Miley Cyrus et Selena Gomez, qui tient aussi l'un des rôles principaux d'«Emilia Pérez», auraient également été la cible de ses commentaires. Dans une interview accordée à CNN, l'actrice a déclaré: «La première chose que je veux faire, c'est de m'excuser auprès de toutes les personnes qui ont pu se sentir offensées par ma façon de m'exprimer (...). On m'a accusé d'être raciste, ce que je ne suis pas.»

Profiter du scandale

Karla Sofía Gascón a souligné qu'elle utilisait souvent l'ironie et le sarcasme et que certains tweets avaient été sortis de leur contexte. Elle insiste pour maintenir sa nomination aux Oscars. L'incident soulève également des questions sur la responsabilité de Netflix en tant que principal distributeur du film et de United Talent Agency en tant que représentant de l'actrice espagnole. «Une telle maladresse est tout à fait étonnante. Pourquoi personne n'a-t-il vérifié les anciens tweets de cette nouvelle star mondiale?», écrit le journal espagnol «El País».

La cérémonie des Oscars, qui se tiendra le 2 mars à Los Angeles, doit maintenant relever le défi de gérer ce scandale. Reste à voir comment les quelque 10'000 membres de l'Académie, qui voteront entre le 11 et le 18 février pour désigner les gagnants, réagiront à cette polémique. L'affaire pourrait aussi profiter à d'autres nominés. «Le Brutaliste», «Wicked» et le film brésilien «I'm Still Here» surferont peut-être sur le scandale dans l'espoir de repartir avec le célèbre trophée.