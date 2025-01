Emilia Pérez a été nommée 13 fois dans plusieurs catégories. Photo: keystone-sda.ch

«Emilia Pérez» de Jacques Audiard a récolté jeudi 13 nominations aux Oscars. Il devient ainsi le film non anglophone le plus nommé de tous les temps. Cette odyssée musicale sur la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain devance ainsi «Tigres et Dragons» (2000) et «Roma» (2018), qui détenaient précédemment ce record avec 10 nominations.

Voici la liste:

Sont nommées pour l'Oscar de la meilleure actrice:

Cynthia Erivo, «Wicked»

Karla Sofia Gascon, «Emilia Pérez»

Mikey Madison, «Anora»

Demi Moore, «The Substance»

Fernanda Torres, «Je suis toujours là»

Sont nommés pour l'Oscar du meilleur acteur:

Adrien Brody, «The Brutalist»

Timothée Chalamet, «Un parfait inconnu»

Colman Domingo, «Sing Sing»

Ralph Fiennes, «Conclave»

Sebastian Stan, «The Apprentice»

Sont nommées pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle:

Monica Barbaro, «Un parfait inconnu»

Ariana Grande, «Wicked»

Felicity Jones, «The Brutalist»

Isabella Rossellini, «Conclave»

Zoe Saldana, «Emilia Pérez»

Sont nommés pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle:

Yura Borisov, «Anora»

Kieran Culkin, «A Real Pain»

Edward Norton, «Un parfait inconnu»

Guy Pearce, «The Brutalist»

Jeremy Strong, «The Apprentice»

Sont nommés pour l'Oscar du meilleur film:

«Anora»

«The Brutalist»

«Un parfait inconnu»

«Conclave»

«Dune: Deuxième Partie»

«Emilia Pérez»

«Je suis toujours là»

«Nickel Boys«

«The Substance»

«Wicked»

Sont nommés pour l'Oscar du meilleur film international:

«Emilia Pérez» (France)

«Flow»(Lettonie)

«The Girl with the Needle» (Danemark)

«Je suis toujours là» (Brésil)

«Les graines du figuier sauvage» (Allemagne)

Sont nommés pour l'Oscar du meilleur réalisateur: