Publié: il y a 42 minutes

Google s'associe à NextEra Energy pour relancer la centrale nucléaire Duane Arnold dans l'Iowa d'ici 2029. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante en énergie de l'intelligence artificielle, marquant un tournant dans l'industrie nucléaire américaine.

Google fait revivre une centrale nucléaire pour alimenter son IA

Google fait revivre une centrale nucléaire pour alimenter son IA

Afin d'alimenter son IA, Google va faire revivre une centrale nucléaire fermée en 2020. Photo: AP

AFP Agence France-Presse

Google a annoncé lundi avoir passé un accord avec le groupe américain NextEra Energy. Celui-ci prévoit la remise en service début 2029 de la centrale nucléaire Duane Arnold, dans l'Iowa (centre), pour le développement des infrastructures de l'IA du géant californien.

L'accord vise à «répondre à la demande croissante en énergie de l'intelligence artificielle (IA) grâce à une énergie nucléaire propre et fiable. C'est ce que les deux entreprises ont annoncé dans un communiqué commun.

«La pierre angulaire de cette collaboration est le redémarrage prévu de Duane Arnold», ont-elles ajouté. Elles ont également déclaré que la centrale, fermée en 2020, «devrait être mise en service et alimenter le réseau électrique d'ici le premier trimestre 2029».

Hausse de la consommation d'électricité

C'est le troisième projet de réouverture de centrale dévoilé récemment, après ceux concernant les sites de Palisades (Michigan) en 2023 et Three Mile Island (Pennsylvanie) en 2024. Une preuve s'il en fallait du rebond de l'industrie nucléaire après des décennies sans investissements majeurs aux Etats-Unis.

Après avoir stagné pendant plus d'une décennie, la consommation d'électricité a accéléré ces trois dernières années, notamment sous l'effet de l'explosion de l'IA générative, gourmande en énergie. De nombreuses entreprises cherchent à développer des petits réacteurs, aussi appelés SMR (small modular reactor).

Délaissé en 2020 pour l'éolien

Mais les premiers ne devraient pas être mis en service avant la fin de la décennie. Pour répondre aux besoins immédiats des centres de données (data centers), qui assurent le stockage mais aussi l'utilisation de ces données pour l'IA, les grands acteurs de la tech se tournent notamment vers le parc nucléaire installé.

La centrale Duane Arnold, mise en service en 1974, avait été arrêtée en 2020 par NextEra. L'entreprise avait alors décidé à se tourner vers l'éolien, plus rentable économiquement.