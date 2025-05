La Corée du Nord, du dirigeant Kim Jong Un, ne goûte guère au projet de «Dôme d'or» de Donald Trump. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La Corée du Nord estime que le projet de bouclier antimissiles baptisé «Dôme d'or» du président américain Donald Trump est une menace «très dangereuse» qui vise à militariser l'espace. C'est ce qu'on ont rapporté mardi les médias d'Etat de Pyongyang.

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a publié un mémorandum. Avec pour objectif de «dire à la communauté internationale que la mise en place par les Etats-Unis d'un nouveau système de défense antimissile est une 'initiative menaçante' très dangereuse visant à menacer la sécurité stratégique des Etats dotés d'armes nucléaires», a écrit l'agence officielle KCNA.

La semaine dernière, Donald Trump a annoncé de nouveaux détails et un financement d'environ 175 milliards de dollars au total pour le système de bouclier antimissiles, le qualifiant de «très important pour le succès, voire la survie de notre pays». Selon les analystes, cette initiative est confrontée à des défis techniques et politiques importants et pourrait s'avérer beaucoup plus coûteuse que prévu.

La Chine s'insurge également

Dans son mémorandum, la Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, accuse les Etats-Unis d'être «déterminés à militariser l'espace» et de vouloir le transformer «en un champ de guerre nucléaire potentiel», a rapporté KCNA. La Chine a également exprimé une forte opposition au projet, accusant les Etats-Unis de porter atteinte à la stabilité mondiale.

Le «Dôme d'or» se veut un système de défense contre un large éventail d'armes ennemies, des missiles balistiques intercontinentaux aux missiles hypersoniques ou de croisière, en passant par les drones. Il s'inspire du «Dôme de fer» israélien, lequel est conçu pour protéger le pays des attaques de courte portée par missiles, roquettes et drones, et non pour intercepter des missiles à portée intercontinentale.