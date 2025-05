Le président Donald Trump veut mettre en place d'ici la fin de son mandat une nouvelle défense antimissile sur le modèle du Dôme de fer israélien. De plus en plus de détails émergent sur ce gigantesque projet appelé Golden Dome. Un aperçu.

Janine Enderli

«Immense», «magnifique», «le meilleur qui soit»: une fois de plus, Donald Trump n’a pas lésiné sur les superlatifs pour présenter mardi son dernier projet. S'inspirant du Dôme de fer, célèbre bouclier antimissile israélien, les Etats-Unis entendent bâtir un ambitieux système de défense baptisé «Golden Dome». Premier détail marquant: la couleur dorée éclatante du panneau présenté à la presse. Mais quelles sont les intentions réelles derrière cette initiative? Voici les principales questions:

1 Quel est le but du «Golden Dome»?

Ce bouclier doré est conçu comme un système de défense à plusieurs niveaux. Il doit permettre de contrer «les menaces de missiles balistiques, de missiles hypersoniques et les dangers venant de l'espace». La Chine et la Russie en particulier sont considérées comme des acteurs susceptibles de mettre en danger de manière significative la sécurité de la population américaine, explique-t-on à la Maison Blanche.

L'objectif principal est de protéger les Etats-Unis contre les menaces modernes, telles que les systèmes d'armes avancés et les attaques depuis l'espace. Le système doit garantir une deuxième capacité de représailles et renforcer la sécurité nationale. Le Canada a également fait part de son intérêt à participer au système de défense, a déclaré Donald Trump.

2 Comment fonctionne le «Golden Dome»?

Le dôme serait composé des éléments suivants:

Des capteurs et intercepteurs spatiaux, capables de détecter et suivre les menaces à un stade très précoce.

Une constellation de satellites, probablement composée de plusieurs centaines d’appareils, pour intercepter les missiles ennemis.

Des moyens de défense non cinétiques, c’est-à-dire n’impliquant pas d’impact physique direct pour neutraliser les menaces.

3 En quoi se distingue-t-il du «Dome de fer» israélien?

Contrairement au Dôme de fer israélien, le «Golden Dome» doit être adapté aux caractéristiques spécifiques des Etats-Unis et à leur niveau de menace. A titre de comparaison, les Etats-Unis sont environ 445 fois plus grands qu'Israël en termes de superficie. Le défi consistant à protéger globalement cet immense pays avec des métropoles sur les deux côtes est nettement plus grand.

Concrètement, le nouveau système ne devra pas seulement être efficace contre les missiles à courte portée, mais aussi contre les missiles hypersoniques et intercontinentaux, ainsi que les attaques spatiales. C'est pour cette raison que Trump a également nommé le général Michael Guetlein des forces spatiales américaines à la tête du projet.

Le système de défense israélien, quant à lui, protège principalement le pays contre les missiles à courte portée d'une portée de 5 à 70 kilomètres. C'est la pièce maîtresse de la défense d'Israël.

Les Etats-Unis prévoient une extension massive de cette base. Le nom choisi pourrait aussi y faire allusion, car l'or est considéré comme plus précieux que le fer.

4 Quel en sera le coût?

Le prix du Golden Dome est estimé à 175 milliards de dollars (environ 143 milliards de francs suisses). Certains experts pensent toutefois que le montant final pourrait largement dépasser cette somme.

5 Quels sont les risques d’échec?

Le financement du projet repose sur des bases incertaines. Il n'est pas certain que le Congrès approuve une somme aussi considérable. L'année prochaine auront lieu les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, au cours desquelles les républicains pourraient perdre leur majorité dans les deux chambres. Les démocrates ont déjà exprimé des réserves quant au processus d'acquisition. La participation de SpaceX d'Elon Musk n'a pas non plus suscité des réactions positives.

Une première enveloppe budgétaire a tout de même été validée. Le Golden Dome devrait être opérationnel d'ici à 2029.