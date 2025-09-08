DE
Problème récurrent sur l'île
Une panne de courant XXL frappe plusieurs provinces de Cuba

Une panne de courant totale affecte cinq provinces cubaines depuis dimanche soir. Cette défaillance, due à un problème de ligne à haute tension, souligne la crise énergétique persistante dans l'île communiste, malgré les efforts de modernisation.
Publié: il y a 39 minutes
Les pannes de courant sont un problème récurrent à Cuba.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Cinq des 15 provinces de Cuba sont affectées depuis dimanche soir par une panne de courant totale, a annoncé la compagnie Union Electrica Cubana. C'est un problème récurrent dans l'île communiste en proie à une sévère crise énergétique.

Cette panne est due à la défaillance d'une ligne à haute tension dans l'est du pays qui a «provoqué la déconnexion du système» des provinces de Las Tunas, Granma, Holguin, Santiago de Cuba et Guantanamo, a indiqué la compagnie sur le réseau social X. Les pannes de courant massives sont fréquentes à Cuba.

Le système électrique de l'Etat insulaire communiste repose sur huit centrales thermiques obsolètes et sur une multitude de groupes électrogènes, ainsi que sur un réseau de transport vétuste. Depuis octobre 2024, Cuba a été entièrement privée d'électricité à quatre reprises. Certaines pannes ont duré plusieurs jours.

Panneaux solaires

L'ouverture de 28 parcs photovoltaïques, sur un total de 52 prévus cette année, n'a guère résolu le problème et les coupures programmées ont été étendues durant l'été, y compris dans la capitale La Havane. Dans la province de Holguin, Maritza Saldivar, une femme au foyer, a dit n'avoir l'électricité que trois heures pendant la journée et trois heures pendant la nuit «depuis de très nombreux jours».

«Pendant ces trois heures, il faut courir pour tout faire: cuisiner, recharger les équipements», a-t-elle raconté. «Mais si on n'a même plus ces trois petites heures, s'il n'y a plus d'électricité, on ne peut rien faire», a-t-elle ajouté.

