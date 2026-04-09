Un ex-policier de New York a été condamné à trois à neuf ans de prison pour la mort d’un homme en août 2023. Il avait lancé une glacière sur un suspect en trottinette dans le Bronx.

Un ex-policier condamné pour avoir tué un homme avec une glacière

Un ex-policier condamné pour avoir tué un homme avec une glacière

AFP Agence France-Presse

Un ancien policier de New York a écopé jeudi de trois à neuf ans de prison pour avoir causé la chute mortelle d'un suspect en lançant sur lui une glacière, rapportent des médias américains. Lors d'une opération visant à arrêter en flagrant délit des vendeurs de drogue le 23 août 2023 dans l'arrondissement du Bronx, Erik Duran a lancé une glacière pleine de boissons sur un livreur de 30 ans qui pilotait une trottinette électrique.

Eric Duprey, qui ne portait pas de casque, a perdu le contrôle de sa trottinette, percuté un arbre, avant de tomber sur la chaussée. Il est mort des suites d'un choc à la tête. L'ex-policier, né en 1987, a assuré lors du procès avoir agi en une fraction de seconde pour protéger ses collègues alors que la trottinette fonçait sur eux.

Suspendu puis démis de ses fonctions

La mère du suspect, qui affirme avoir échangé avec lui en vidéo avant sa mort, conteste les affirmations de la police selon lesquelles il vendait de la drogue et avait pris la fuite face aux agents. Selon la chaîne ABC, le juge chargé de l'affaire, Guy Mitchell, a estimé qu'Erik Duran avait agi sous le coup de la «contrariété» alors que le suspect «aurait pu être arrêté un autre jour». Il a dit croire que cette peine, conforme aux réquisitions du parquet, «dissuadera» d'autres policiers d'agir ainsi.

Erik Duran, qui a été suspendu puis démis de ses fonctions, était le premier agent en service de la police de New York à être reconnu coupable de la mort d'un civil depuis dix ans. Il risquait jusqu'à 15 ans de prison.