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Première femme en 137 ans
La Roumaine Anda Filip élue secrétaire générale de l'UIP

L'Union interparlementaire, basée à Genève, a élu Anda Filip comme première femme secrétaire générale en 137 ans. Son élection a eu lieu à Istanbul lors de la 152e Assemblée, où elle a obtenu 72% des voix.
Publié: il y a 40 minutes
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Anda Filip a remporté le scrutin avec 72% des voix face à trois autres candidats.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
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AFP Agence France-Presse

Anda Filip a été élue secrétaire générale de l'Union interparlementaire (UIP). La Roumaine est devenue ainsi la première femme à occuper ce poste dans les 137 ans d'histoire de l'organisation, a indiqué dimanche l'UIP dans un communiqué.

Son élection est intervenue lors de la 152e Assemblée de l'UIP, qui s'est tenue à Istanbul du 15 au 19 avril à l'invitation de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Elle a remporté le scrutin avec 72% des voix face à trois autres candidats. Mme Filip succédera au Camerounais Martin Chungong, dont le troisième et dernier mandat de quatre ans prendra fin le 30 juin 2026.

Fondée en 1889 et basée à Genève, l'UIP rassemble 183 parlements nationaux ainsi que 15 organisations parlementaires régionales. Elle oeuvre à la promotion de la paix, de la démocratie et des droits humains à travers le dialogue et la diplomatie parlementaire.

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De 2003 à 2011, Anda Filip a été observatrice permanente de l'UIP auprès des Nations Unies à New York. Elle a occupé les fonctions de secrétaire de 25 Assemblées de l'UIP, celle de secrétaire des commissions permanentes de l'UIP dans les domaines de la paix et de la sécurité internationale, ainsi que celle des Affaires des Nations unies.

Neuvième secrétaire générale

Elle a également exercé des fonctions diplomatiques au sein du ministère roumain des Affaires étrangères, notamment en tant qu'ambassadrice et représentante permanente auprès des organisations internationales basées à Genève, ministre-conseillère à l'ambassade de Roumanie à Washington et porte-parole ministérielle.

«Je suis profondément touchée par votre confiance et votre soutien. Je mettrai tout en oeuvre pour que vous soyez fiers de moi. Je travaillerai à vos côtés au service de vos pays et de vos parlements», a déclaré Mme Filip après son élection. Elle devient la neuvième secrétaire générale de l'UIP. Les deux premiers titulaires du poste, Albert Gobat et Christian Lange, avaient été récompensés par le prix Nobel de la paix, respectivement en 1902 et 1921.

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