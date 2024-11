La télévision d'Etat russe montre des photos de Melania Trump nue

1/7 Lors d'un reportage à la télévision d'Etat russe, la présentatrice Olga Skabeïeva a eu du mal à s'empêcher de rire. Photo: Perwij Kanal

Marian Nadler

La télévision d'Etat russe est connue pour faire régulièrement des sujets sur l'Occident, souvent pour se moquer de ses pratiques. La chaîne a récemment félicité Donald Trump pour sa victoire électorale, à une heure de grande écoute, mais le ton est resté critique.

A travers ce reportage, le but était sans doute d'humilier l'Américain: dans l'émission «60 minutes», diffusée sur la chaîne de propagande poutinienne Rossija 1, le duo de présentateurs Evgeni Popov et Olga Skabeïeva a parlé de la réélection de Trump. Ils n'ont toutefois pas montré de scènes de joie de ses partisans, mais de nombreuses photos de l'époque où Melania Trump était mannequin, notamment des photos nues dans le magazine «GQ» datant de l'année 2000. Olga Skabeïeva a eu du mal à retenir son rire.

La carrière de mannequin de Melania Trump fait jaser

Evgeni Popov a expliqué: «Melania Trump se prépare à revenir une deuxième fois à la Maison-Blanche. Voici à quoi elle ressemblait en 2000. Voici la couverture du magazine 'GQ'.» Plus loin, il raille: «La future première dame est allongée en déshabillé sur des fourrures. Dans le magazine, on peut voir des photos sexy de Melania à côté et à bord d'un jet privé. Sur l'un des clichés, la modèle est allongée, uniquement vêtue de sous-vêtements, sur une couverture bleue frappée du sceau des Etats-Unis. C'est comme si les rédacteurs du magazine masculin avaient prédit l'avenir de leur mannequin!»

Melania Trump a commencé le mannequinat à l'adolescence et a été prise sous contrat par une agence italienne. Dans les années 1990 et au début des années 2000, elle a travaillé comme mannequin à Paris, Milan et New York. Elle a épousé Donald Trump en 2005.

La première dame défend ses photos de nue

Les photos de nu de Melania Trump avaient déjà refait surface en 2016, pendant la première présidence du républicain. «GQ» avait alors publié un article sur la séance photo 16 ans plus tôt.

Le rédacteur en chef de «GQ», Dylan Jones, s'était moqué de la couverture: «Nous avons été bombardés de demandes de Melania pour être photographiée. Comme elle était manifestement très désireuse d'apparaître dans 'GQ', nous avons imaginé un shooting assez kitsch pour elle.» Il a ajouté que Donald Trump avait demandé que les photos soient envoyées à son bureau. «Nous avons encadré la couverture et une sélection de tirages et les avons envoyés dès que possible», a ajouté Dylan Jones.

Melania Trump a toujours défendu ses photos nue, la dernière fois en septembre dans un post sur la plateforme X. «Ne pouvons-nous plus apprécier la beauté du corps humain?», s'est-elle demandée, arguant que «nous devrions honorer notre corps et adopter la tradition intemporelle d'utiliser l'art comme un puissant moyen d'expression de soi».