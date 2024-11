Melania Trump préfère ne pas revenir à la Maison Blanche

1/4 Mariés depuis 2005, Donald et Melania Trump forment un couple improbable. L'ex-première dame ne s'arrache pas les feux de la rampe. Photo: IMAGO/Kyodo News

SpotOn et Daniel Kestenholz

Le 5 novembre, il sera décidé qui de Kamala Harris ou Donald Trump entrera à la Maison Blanche. Si l'ex-président des États-Unis remporte la course contre la vice-présidente américaine, «The Donald» retournera à Washington. Mais sa femme, l'ancienne première dame Melania Trump, le suivra-t-elle? Des sources anonymes de l'entourage des Trump pensent qu'elle renoncerait à emménager à la Maison Blanche.

Un train de vie solitaire

«Si Melania redevient première dame, les gens s'attendent naturellement à ce qu'elle s'installe à la Maison Blanche et assume les tâches correspondantes», explique une source proche des Trump au magazine «People».

La femme de 54 ans ne serait «pas si pressée de déménager au 1600 Pennsylvania Avenue» et il est peu probable qu'elle fasse de la Maison Blanche son lieu de résidence principal. À l'époque, lors la première présidence de son mari, elle y passait déjà peu de temps et les médias américains décrivaient souvent la vie de la première dame comme étant solitaire.

Plutôt avec son fils Barron à New York

Melania Trump, qui n'a pas joué un grand rôle dans la campagne électorale de son mari, passera la plupart de son temps à New York. Cela serait dû à son fils Barron, qu'elle a eu avec Trump et qui y étudie: « Elle passera plus de temps à New York avec son fils, qui est plus important pour elle que tout le reste», explique la source proche des Trump.

Si Donald Trump est élu, elle participera aux événements de la Maison Blanche où sa présence est souhaitée, «comme elle l'a toujours fait». Elle sait «ce qu'il faut faire, mais elle n'en fera pas plus. Et cela ne changera pas. Ainsi, elle ne retournera définitivement pas à Washington», affirme un autre proche du cercle des Trump.

Toutefois, une autre ami de la famille n'est apparemment pas d'accord. Même si Melania déteste la politique, elle s'investira pleinement dans son rôle de première dame, spécule cette source: «La sécurité et le bien-être de Barron seront toujours en tête de sa liste de priorités, mais cela ne signifie pas qu'elle se déroberait à ses devoirs de première dame».

L'ex-première dame avait passé la plupart de son temps à la Maison Blanche à réaménager le jardin de roses, longtemps négligé. Il y a six semaines, elle a de nouveau rappelé son travail de cœur de l'époque avec un post sur Instagram. «J'ai ressenti une profonde responsabilité de respecter la tradition», dit-elle. Il s'agissait pour elle de «préserver ce morceau de notre histoire».