Un officier, déjà limogé à plusieurs reprises, se voit confier une nouvelle mission dans la guerre en Ukraine sous les ordres de Vladimir Poutine. Il avait déjà été relevé de ses fonctions en 2022 et 2024.

Viré par le Kremlin, un officier russe est envoyé en premières lignes

Viré par le Kremlin, un officier russe est envoyé en premières lignes

1/4 L'officier des troupes terrestres russes Sergei Kisel a un nouveau travail. Photo: mil.ru

Alexander Terwey

Trois ans se sont écoulés depuis que l'officier des forces terrestres russes Sergueï Kisel a été relevé de ses fonctions en Ukraine. Alors commandant de la Première Armée blindée de la Garde, Sergueï Kisel a été contraint de démissionner au printemps 2022. La Première Armée blindée russe avait été défaite par les troupes ukrainiennes près de Kharkiv, mais cette tentative avait échoué.

De 2023 à 2024, Sergueï Kisel a commandé les forces russes en Syrie. Mais là aussi, les choses n'ont pas tourné en faveur du Kremlin. D'après Reuters et des blogueurs militaires russes, Sergueï Kisel avait été limogé après l'entrée d'insurgés dans la ville d'Alep.

«Apparemment, il était censé révéler ses talents cachés en Syrie, mais quelque chose l'en a empêché», avait écrit Reuters en citant l'informateur militaire Voenny Osvedomitel. Pour rappel, le 8 décembre 2024, le régime du dictateur Bachar el-Assad a été renversé. Il s'est alors enfui en Russie et a ensuite annoncé sa démission, la Russie étant un important soutien de Bachar el-Assad.

Un nouveau poste pour le Kremlin

Toutefois, Sergueï Kisel n'a pas eu besoin de chercher bien loin pour trouver un emploi. Selon certains informateurs, le président russe Vladimir Poutine lui a déjà confié un nouveau poste.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Selon le groupe de réflexion Institut d'études de la guerre (ISW), Sergueï Kisel deviendra commandant adjoint du Groupe des forces du Nord en Ukraine. Aucune information complémentaire n'était disponible dans l'immédiat.