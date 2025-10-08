Trois ans se sont écoulés depuis que l'officier des forces terrestres russes Sergueï Kisel a été relevé de ses fonctions en Ukraine. Alors commandant de la Première Armée blindée de la Garde, Sergueï Kisel a été contraint de démissionner au printemps 2022. La Première Armée blindée russe avait été défaite par les troupes ukrainiennes près de Kharkiv, mais cette tentative avait échoué.
De 2023 à 2024, Sergueï Kisel a commandé les forces russes en Syrie. Mais là aussi, les choses n'ont pas tourné en faveur du Kremlin. D'après Reuters et des blogueurs militaires russes, Sergueï Kisel avait été limogé après l'entrée d'insurgés dans la ville d'Alep.
«Apparemment, il était censé révéler ses talents cachés en Syrie, mais quelque chose l'en a empêché», avait écrit Reuters en citant l'informateur militaire Voenny Osvedomitel. Pour rappel, le 8 décembre 2024, le régime du dictateur Bachar el-Assad a été renversé. Il s'est alors enfui en Russie et a ensuite annoncé sa démission, la Russie étant un important soutien de Bachar el-Assad.
Un nouveau poste pour le Kremlin
Toutefois, Sergueï Kisel n'a pas eu besoin de chercher bien loin pour trouver un emploi. Selon certains informateurs, le président russe Vladimir Poutine lui a déjà confié un nouveau poste.
Selon le groupe de réflexion Institut d'études de la guerre (ISW), Sergueï Kisel deviendra commandant adjoint du Groupe des forces du Nord en Ukraine. Aucune information complémentaire n'était disponible dans l'immédiat.