Après de nouvelles sanctions des Etats-Unis, le rouble est sous pression. L'économie russe a du mal à trouver de la main-d'œuvre et la population souffre d'une forte hausse des prix. Vladimir Poutine tente pourtant de tirer la situation à son avantage.

Des soldats russes devant être déployés en Ukraine participent à leur cérémonie de prestation de serment à Rostov-sur-le-Don après avoir passé un examen médical (photo du 16 novembre 2024). Photo: Anadolu via Getty Images

Daniel Jung

La monnaie russe a perdu 8,5% de sa valeur mercredi et a atteint un nouveau plancher. Ce n'est en effet que peu de temps après le début de la guerre en Ukraine, en mars 2022, que le rouble valait encore moins. Parallèlement, l'inflation est très élevée dans le pays.

Cette conjoncture pèse sur la population russe, car les coûts de la vie augmentent fortement. Mais c'est aussi un problème pour Vladimir Poutine, s'il veut pouvoir continuer à financer sa guerre en Ukraine. Malgré tout, le chef du Kremlin pourrait réussir à utiliser cette situation dramatique en sa faveur.

Pourquoi le rouble est-il si faible en ce moment?

L'élément déclencheur de l'effondrement de la monnaie russe se trouve du côté des Etats-Unis et du gouvernement de Joe Biden. Il a renforcé les sanctions contre la banque Gazprom, la dernière grande banque russe à n'avoir pas été sanctionnée jusqu'à présent. Et Moscou utilise cette banque pour payer ses soldats et effectuer des transactions commerciales.

En conséquence, le rouble s'est retrouvé sous pression, ce qui a contraint Poutine à s'exprimer à ce propos. Lors d'une rencontre au sommet dans la capitale kazakhe Astana, il a estimé qu'il n'y avait «aucune raison de paniquer». «La situation est sous contrôle», a-t-il déclaré jeudi.

Quel impact cela a-t-il sur la population russe?

La faiblesse du rouble devrait continuer à alimenter l'inflation en Russie, car les importations deviennent plus chères. Officiellement, la banque centrale continue de prévoir une inflation maximale de 8,5% pour cette année.

Les consommateurs n'en finissent toutefois à se plaindre de la hausse des prix, et pour cause: selon les données de l'autorité statistique russe Rosstat, les pommes de terre ont augmenté de 74% cette année et les oignons de 33%.

Les salaires ont néanmoins également augmenté rapidement ces derniers temps – notamment parce que le Kremlin investit des milliards dans l'industrie de l'armement et envoie des centaines de milliers d'hommes combattre en Ukraine. La concurrence pour obtenir la main-d'œuvre pousse les entreprises à offrir des salaires plus élevés. En contrepartie, elles exigent de plus hauts prix, ce qui perpétue la montée des coûts.

Quel impact sur Poutine et sa guerre en Ukraine?

L'inflation et la faiblesse du rouble sont également un problème pour Poutine, car les importations deviennent également plus chères pour l'armée, tandis que les réserves que le chef du Kremlin détient en roubles perdent de leur valeur. Le prix du pétrole a aussi récemment baissé. Une nouvelle augmentation de la production de pétrole aux Etats-Unis pourrait toucher Poutine de plein fouet, car l'or noir est le principal produit d'exportation de la Russie.

Les dépenses militaires russes ont plus que triplé depuis 2021 et atteindront un montant record de 13,5 billions de roubles (110 milliards de francs) dans le budget de l'année prochaine.

L'armée russe avait subi de lourdes pertes lors de ses attaques intensives contre l'Ukraine. Même si Moscou peut désormais compter sur le soutien de troupes de Corée du Nord et du Yémen, Poutine est tributaire du recrutement à l'intérieur de son pays, ce qui coûte beaucoup d'argent.

Quel impact sur le recrutement au sein de l'armée russe?

Poutine attire les nouvelles recrues avec des salaires et des primes élevés. Dans certaines des régions les plus pauvres du pays, le salaire militaire est jusqu'à cinq fois supérieur au salaire moyen. Et les familles des soldats qui meurent au front reçoivent en plus d'importantes indemnités.

«Le rouble s'effondre complètement», a déclaré cette semaine l'expert en sécurité Nico Lange dans un podcast. Le plus cynique, selon lui, c'est que «dans le système de Poutine, même cette situation dramatique va servir à recruter encore plus de soldats pour le front.»

Le chef du Kremlin pourrait ainsi en profiter. De nombreuses personnes en Russie auraient contracté des crédits en dollars américains pour leur logement, leur voiture ou leur téléphone portable. «Si le rouble chute maintenant, ils ne pourront plus payer leurs mensualités de crédit, explique Nico Lange. L'Etat russe dira alors: 'Vous pouvez rembourser vos dettes, en allant par exemple au front'.»

De fait, la Russie propose aux nouvelles recrues, à partir du 1er décembre, une remise de dette pouvant aller jusqu'à 10 millions de roubles (80'000 francs). Les combattants et vétérans peuvent également obtenir des «congés de crédit» et des offres préférentielles: les banques seront obligées d'annuler tous les crédits contractés par les soldats tués ou gravement blessés.

Comment la situation pourrait-elle évoluer?

L'économie russe a déjà défié de sombres pronostics par le passé. Lorsque les pays occidentaux ont imposé des sanctions à Moscou début 2022, cela n'a entraîné qu'une paralysie à court terme. Toutefois, la chute du prix du pétrole a affecté la principale source de revenus du pays. En raison de l'effort de guerre, l'économie est en surchauffe au point que la stabilité financière est menacée.

Plusieurs experts s'attendent à ce que la banque centrale russe relève à nouveau les taux directeurs en décembre, probablement à 23%. Or, à 21%, le taux d'intérêt est déjà à son plus haut niveau depuis plus de 20 ans, ce qui est très inconfortable pour les entreprises privées.

Il va sans dire que beaucoup de choses s'accélèrent actuellement: l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis, mais aussi les performances de l'économie russe auront une influence décisive sur la suite de la guerre en Ukraine.