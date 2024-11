1/5 Les troupes du chef du Kremlin Vladimir Poutine accélèrent le rythme en Ukraine. Photo: keystone-sda.ch

Marian Nadler

Cette appréciation ne devrait pas plaire à Kiev. Les récents gains de terrain des Russes «à Vouhledar et Velyka Novosilka (nldr: est du pays) prouvent que la guerre en Ukraine n'est pas dans une impasse» – les experts militaires de l'Institute for the Study of War (ISW) en sont persuadés.

Comme si cela ne suffisait pas, les experts constatent que les troupes de Vladimir Poutine avancent actuellement plus vite que durant toute l'année 2023. Ils se basent sur des données de blogueurs militaires et des enregistrements géolocalisés.

Les Russes avancent

Katerynivka, Yelyzavetivka, Illinka et probablement aussi Romanivka – les Russes auraient pris possession de toutes ces localités rien que le week-end dernier. Les forces russes auraient également progressé avec succès à Trudove. Et cette grande avancée dure depuis le 1er septembre. Les Russes progressent à une vitesse folle et prennent aux Ukrainiens mètre carré par mètre carré de terrain.

Depuis le 1er septembre, les forces armées russes auraient conquis 1103 kilomètres carrés de terrain. Bien plus qu'en 2023, où seuls 387 kilomètres carrés avaient été pris en comparaison, en raison de la contre-offensive ukrainienne.

La guerre de position est donc terminée, mais que va-t-il se passer maintenant? Les experts militaires ont plusieurs hypothèses. Une option pour les troupes de Vladimir Poutine serait d'avancer au sud-ouest, à l'est et au nord-est de Velyka Novosilka. La région pourrait ainsi être encerclée.

Une offensive autoroutière possible?

L'avantage que cette solution offre aux Russes est qu'ils pourraient éviter une attaque frontale contre les troupes ukrainiennes bien préparées. Ils pourraient donc augmenter la pression sur les flancs sud-ouest et est de la ville et forcer l'adversaire à se retirer.

Une autre possibilité consisterait à faire avancer les militaires russes depuis le sud le long de l'autoroute H15 jusqu'à Andriivka. De là, d'autres unités ukrainiennes pourraient également être encerclées.

L'objectif réel reste inatteignable

La troisième possibilité décrit une avancée russe à partir de Selydove vers l'ouest et le sud-ouest en direction d'Andriivka, dans le but de forcer les combattants ukrainiens à se retirer au nord de Kurakhove.

Aucune des trois options ne permettrait d'atteindre l'objectif réel proclamé par le ministère russe de la Défense pour l'automne et l'hiver. La conquête de Pokrovsk n'avance pas. Les offensives russes sont sans cesse repoussées par les Ukrainiens.