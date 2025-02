Une cour d'appel américaine annule l'interdiction d'achat d'armes de poing pour les 18-21 ans

Une cour d'appel américaine a jugé jeudi qu'une loi qui interdit l'achat d'armes de poing par des clients âgés de 18 à 21 ans auprès d'armuriers agréés par l'Etat fédéral était inconstitutionnelle, dans un pays où la violence par arme à feu fait des ravages.

Les juges de la cour d'appel fédérale installée à la Nouvelle-Orléans, réputée particulièrement conservatrice, ont estimé que cette législation fédérale – qui n'empêche pas cette tranche d'âge de posséder ces armes ou d'acheter des fusils – contrevient au Second amendement de la Constitution américaine, qui protège le port d'arme.

«Il n'y a pas de restrictions sur l'âge ou la maturité dans le texte de l'amendement», écrivent les trois juges, qui estiment qu'il «inclut donc les individus de 18 à 21 ans» dans les bénéficiaires de la protection constitutionnelle du port d'arme.

Une décision «dangereuse et sans fondement», a dénoncé l'organisation de lutte contre la violence par arme à feu Everytown Law, rappelant que «les armes à feu sont la première cause de mortalité pour les enfants et les adolescents» dans le pays.

