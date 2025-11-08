Le Geneva International Film Festival (GIFF) a couronné «Un poeta» de Simon Mesa Soto comme meilleur long métrage. La 31e édition, qui s'achève dimanche, a également récompensé des séries et expériences immersives, soulignant l'essor de la création suisse.

Simon Mesa Soto a reçu le Reflet d'Or du meilleur long métrage. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Le Geneva International Film Festival (GIFF) a décerné samedi soir le Reflet d'Or du meilleur long métrage à «Un poeta», du réalisateur colombien Simon Mesa Soto. La 31e édition du festival, qui s'est étendu sur dix jours, se termine dimanche.

«Un poeta» raconte l'histoire d'un poète raté et acariâtre, qui prend sous son aile une jeune étudiante en qui il décèle un talent pour la poésie et une opportunité de reconnaissance. Le film «dresse le portrait fantasque d'un artiste en perdition».

Essor des séries suisses

Le Reflet d'or de la meilleure série revient à la réalisatrice norvégienne Emmeline Berglund pour «Requiem for Selina», indique samedi soir le GIFF dans un communiqué. Le Reflet d'or de la meilleure expérience immersive est attribué à l'Américaine Chloé Lee, pour «Reflections of Little Red Dot», tandis que le prix «Future is sensible» va au Néerlandais Steye Hallema, pour «Ancestors».

La série «The Deal» du réalisateur vaudois Jean-Stéphane Bron, qui raconte les négociations internationales qui se déroulent à Genève entre les Etats-Unis et les Iraniens sur la question du nucléaire, remporte la deuxième édition du prix «Swiss Series Storytelling Award». Cette récompense confirme l'essor remarquable de la création sérielle suisse, note le GIFF.

85 œuvres présentées

De grands noms de l’audiovisuel se sont rendus à Genève, parmi lesquels Alan Ball, Claes Bang, Eva Crutzen, Benedikt Erlingsson, Sophia Essaïdi, Irène Jacob, Denis Lavant, Cyril Metzger, Pierre Monnard, Nathalie Nath, Karen Palmer ou Sarah Spale, rappelle encore le festival.

Le GIFF a présenté 85 oeuvres au total, dont 49 en première suisse. Les organisateurs se réjouissent d'un taux de remplissage de salle en hausse de 11% pour les projections et de 26% pour les programmes immersifs. La prochaine édition se tiendra du 30 octobre au 8 novembre 2026.