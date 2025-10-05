Des négociateurs israéliens et du Hamas sont attendus au Caire pour des discussions indirectes sur le plan Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza. Netanyahu espère la libération des otages dans les prochains jours, malgré la poursuite des bombardements israéliens.

Après une frappe militaire israélienne à Gaza, de la fumée s'élève dans le ciel, vue depuis le centre de la bande de Gaza. Photo: Abdel Kareem Hana/AP/dpa Photo: AP

AFP Agence France-Presse

Des négociateurs israéliens et du Hamas sont attendus dimanche au Caire pour des discussions indirectes sur le plan Trump, qui ambitionne de mettre fin à la guerre à Gaza et de parvenir à la libération des otages, que le dirigeant israélien Benjamin Netanyahu a dit espérer pour «dans les prochains jours». L'émissaire américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, sont également attendus en Egypte pour ces pourparlers.

Cette effervescence diplomatique, à deux jours du deuxième anniversaire de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, fait suite à la réponse positive du mouvement islamiste palestinien au plan de paix présenté fin septembre par le président américain Donald Trump.

A Jérusalem, M. Netanyahu a annoncé samedi avoir demandé à son équipe de négociateurs de se rendre en Egypte, pays médiateur dans le dossier, pour «finaliser les détails techniques». Le média Al-Qahera News, lié aux services de renseignements égyptiens, a indiqué que le Hamas et Israël tiendraient des pourparlers indirects dimanche et lundi au Caire en vue de la libération des otages et des prisonniers qu'ils détiennent respectivement. Donald Trump a prévenu qu'il ne «tolérerait aucun retard» dans l'application de son plan qui prévoit un cessez-le-feu, la libération dans les 72 heures des otages, le retrait par étapes de l'armée israélienne de Gaza, le désarmement du Hamas et l'exil de ses combattants.

Poursuite des bombardements

Dans un discours télévisé, M. Netanyahu a dit samedi espérer que tous les otages retenus dans la bande de Gaza seraient ramenés chez eux dans «les prochains jours».

Vendredi soir, le Hamas s'est dit prêt à des négociations immédiates en vue de la libération des otages et de la fin de la guerre dans le cadre de ce plan. Le président américain a alors appelé Israël à «arrêter immédiatement les bombardements à Gaza, pour que nous puissions faire sortir les otages rapidement et en toute sécurité».

Mais en dépit de l'appel du président américain, Israël a poursuivi samedi ses frappes sur la bande de Gaza, où au moins 57 personnes ont été tuées dans la journée des frappes israéliennes, selon la Défense civile, opérant sous l'autorité du Hamas.

L'organisation islamique n'a pour sa part pas mentionné la question de son propre désarmement. «Cela se produira soit diplomatiquement par le plan de Trump, soit militairement par nous», a martelé M. Netanyahu dans son allocution. Comme tous les samedis soirs, des manifestations appelant à la libération des otages se sont tenues notamment à Jérusalem et à Tel-Aviv. «Le peuple veut le paix», pouvait-on lire sur des pancartes.

«Arrêter ce bain de sang»

A Gaza, la poursuite des frappes désespère la population, qui avait laissé éclater sa joie à l'annonce de la réponse du Hamas au plan Trump. «Qui va arrêter Israël maintenant ? Il faut que les négociations aillent plus vite pour arrêter ce génocide et ce bain de sang sans fin», a lancé Mahmoud al-Ghazi, 39 ans, à Gaza-ville, où Israël mène une offensive de grande ampleur.

Le plan américain prévoit également la mise en place d'une autorité de transition formée de technocrates chapeautée par Donald Trump, et le déploiement d'une force internationale. Il exclut tout rôle du Hamas «dans la gouvernance de Gaza». Mais dans sa réponse vendredi au plan Trump, le Hamas a affirmé qu'il entendait participer aux discussions sur l'avenir du territoire.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné du côté israélien la mort de 1219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 47 sont toujours otages à Gaza, dont 25 sont mortes selon l'armée. L'offensive de représailles israélienne a fait au moins 67'074 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, fiables selon l'ONU. Ces chiffres ne font pas de distinction entre les civils et les combattants mais indiquent que plus de la moitié des morts sont des femmes et des enfants.