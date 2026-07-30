Lisbonne adopte une taxe sur les profits pétroliers excédentaires de 2026. Les fonds financeront des aides aux familles affectées par les prix élevés des carburants et soutiendront la transition écologique.

Le Portugal s’attaque aux profits juteux des géants du pétrole

Le Portugal s’attaque aux profits juteux des géants du pétrole

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement portugais a approuvé un projet de loi créant une contribution de solidarité temporaire sur le secteur pétrolier, qui s'appliquera aux bénéfices excédentaires des entreprises d'extraction et de raffinage de pétrole réalisés en 2026. «Les recettes correspondantes sont destinées à soutenir les familles et les secteurs les plus affectés par la hausse des prix des carburants», indique le communiqué publié à l'issue d'un conseil des ministres.

Elles permettront aussi de financer des investissements dans «la décarbonatation de l'économie», précise l'exécutif. Ce projet de loi, qui doit être soumis au Parlement, intervient alors que le Portugal avait appelé en avril dernier, avec quatre autres pays de l'UE, dont l'Espagne, l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie, à la mise en place d'une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises énergétiques, dans le contexte de la hausse des prix des carburants liée à la guerre au Moyen-Orient.

Les ministres des Finances de ces pays avaient rappelé, dans une lettre adressée au commissaire européen au Climat Wopke Hoekstra, qu'une taxe d'urgence similaire avait déjà été mise en place en 2022 pour faire face à la flambée des prix de l'énergie à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.