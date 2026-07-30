Shell a réalisé un bénéfice record de 10,8 milliards de dollars au deuxième trimestre 2026, soit trois fois plus que l'année précédente. Cette performance s'explique par la flambée des prix du pétrole due au conflit au Moyen-Orient.

AFP Agence France-Presse

Le géant britannique des hydrocarbures Shell a publié jeudi un bénéfice net multiplié par trois au deuxième trimestre, à 10,8 milliards de dollars, profitant des prix élevés du pétrole liés à la guerre au Moyen-Orient, mais a prévenu que le conflit pèse sur les volumes.

«Les performances opérationnelles de Shell ont permis d'obtenir des résultats très solides au cours d'un trimestre à nouveau marqué par de graves perturbations sur les marchés mondiaux de l'énergie», a résumé dans un communiqué le directeur général de Shell, Wael Sawan.

Le chiffre d'affaires de Shell a quant à lui progressé de 45% à 96,4 milliards de dollars sur un an. Après des résultats déjà dopés par les prix des hydrocarbures au premier trimestre, ces résultats «reflètent des prix réalisés plus élevés», mais aussi une intensification du négoce du brut et des produits pétroliers comme du gaz naturel liquéfié (GNL), développe l'entreprise.

Le prix du pétrole brut a évolué à des niveaux bien plus élevés au deuxième trimestre 2026 qu'au cours de la même période un an plus tôt, la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran ayant perturbé l'offre mondiale. «Ces effets ont été partiellement contrebalancés par des volumes plus faibles, principalement en raison de l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les volumes qataris, ainsi que par des marges plus faibles dans les Lubrifiants», ajoute Shell.

Nouveau programme de rachat d'actions

Le site de Ras Laffan, dans le nord du Qatar, plus grand pôle de liquéfaction de gaz au monde, a souffert de dommages importants après avoir été pris pour cible à plusieurs reprises depuis le début de la guerre. Shell avait prévenu début juillet d'un net recul de sa production gazière au deuxième trimestre. Celle-ci est ressortie à 631'000 barils équivalent pétrole par jour, contre 909'000 au premier trimestre, a-t-il précisé jeudi.

Shell annonce jeudi le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars. Autre grande major du secteur, le géant français pétrogazier TotalEnergies a annoncé la semaine dernière un doublement en un an de son bénéfice net du 2e trimestre, à 5,4 milliards de dollars, dopé lui aussi par les prix élevés des hydrocarbures liés au conflit au Moyen-Orient.