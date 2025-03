Luís Montenegro a perdu le vote de confiance, ce qui a plongé le Portugal dans l'incertitude. Photo: AFP

Guido Felder

Certains signes annonçaient un renouveau, mais le Portugal, destination touristique prisée, est devenu un foyer de crise en Europe. En à peine un an, le gouvernement minoritaire conservateur dirigé par le Premier ministre Luis Montenegro a été renversé. D'ici aux nouvelles élections, prévues pour le 18 mai, le pays est quasiment paralysé, car le gouvernement peine à agir.

Les élections pourraient marquer un tournant pour le Portugal, à l’image de ce qui s’est passé en Allemagne ou en Autriche. En effet, alors que les électeurs des deux partis dominants, le Partido Social Democrata (PSD) conservateur-libéral et le Partido Socialista (PS) social-démocrate, sont de plus en plus déçus, un jeune parti connaît un fort engouement: Chega, d'extrême-droite (en français «Ça suffit», abrégé en CH). Nous répondons aux question principales sur la crise.

Comment le gouvernement a-t-il été renversé?

L'élément décisif a été la société Spinumviva, fondée par le Premier ministre Luís Montenegro en 2021, soit trois ans avant son élection. L'opposition l'accuse de lui avoir attribué des contrats. L'ancien Premier ministre rejette ces accusations et précise par ailleurs que l'entreprise appartient désormais à ses fils, Hugo et Diogo.

Durant l'affaire, Luís Montenegro a survécu à deux votes de défiance au cours des derniers mois, cependant, comme l'opposition persistait à demander la création d'une commission d'enquête et qu'il s'opposait aux investigations, il a finalement demandé un vote de confiance qu'il a perdu le mardi 11 mars, avec un résultat décevant de 144 voix contre 88. Cela entraînera donc les troisièmes élections anticipées en un peu plus de trois ans.

Quelles sont les conséquences de la crise?

Le Portugal entre en mode ralenti, car le gouvernement actuel ne peut plus que gérer les affaires courantes et dispose de pouvoirs limités pour prendre de nouvelles décisions. Par conséquent, plusieurs projets doivent être mis en pause, notamment la privatisation de la compagnie aérienne TAP.

De même, les réformes économiques et le développement des infrastructures sont également retardés: actuellement, le Portugal est en train de distribuer 22 milliards d'euros provenant du fonds de développement de l'UE.

« Il y aura probablement davantage de manifestations dans les prochains jours Johannes Kabatek »

Pourrai-je toujours partir en vacances au Portugal?

La crise gouvernementale n'a pas d'impact sur le tourisme. Cependant, Johannes Kabatek, expert du Portugal à l'Université de Zurich, nous confie: «Il y aura probablement davantage de manifestations dans les prochains jours.» Les dernières grandes manifestations ont eu lieu fin septembre 2024 contre l'immigration incontrôlée et en novembre pour des salaires plus élevés.

Dans quelle direction se dirige le Portugal?

À l'approche des élections, la course est encore ouverte. Ni le PSD ni le PS ne bénéficient d'une avance claire dans les sondages. Derrière eux, les populistes de droite de Chega, qui sont mécontents des partis établis, guettent. Johannes Kabatek affirme: «Chega devrait certainement en profiter.» Les partis centraux devront tout mettre en œuvre pour convaincre de manière crédible qu'ils peuvent se réorganiser et se stabiliser.

Les jeunes hommes âgés de 18 à 34 ans soutiennent particulièrement Chega, qui est très active sur TikTok. António Costa Pinto, politologue à l'Université Lusófona, a déclaré à euronews.com: «Ils se retrouvent avec un salaire moyen très bas et une économie qui ne peut pas intégrer les jeunes diplômés. L'émigration est, dans de nombreux cas, la seule alternative pour ces travailleurs qualifiés.»

À quel point la droite de Chega est-elle extrême?

Chega a été fondé en 2019 par André Ventura, un juriste et fonctionnaire des finances qui a auparavant fait de la politique pour le Partido Social Democrata. En 2024 déjà, Chega avait obtenu un brillant résultat de 18% et était ainsi devenu le troisième parti. Ce dernier s'oppose entre autres à l'avortement, à l'enseignement public, au politiquement correct et aux impôts. Il est accusé de racisme, d'islamophobie et d'attaques contre les Roms et les Sintés.

Au Parlement européen, Chega fait partie du groupe Identité et Démocratie (ID), dont font également partie le FPÖ autrichien, la Lega italienne et le Rassemblement national français. Jusqu'en 2024, l'AfD allemande était également membre de l'ID, mais elle en a été exclue en raison de son orientation extrême.

Les deux grands partis portugais ont jusqu'à présent exclu toute collaboration. Comme en Allemagne contre l'AfD, ils forment un cordon sanitaire contre la droite de Chega.