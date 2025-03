«Je connais la technique» a dit Marine Le Pen. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

AFP Agence France-Presse

Le RN ne votera pas en l'état la résolution sur l'Ukraine examinée à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen a déclaré mardi «qu'on ne (la) forcera pas à voter un texte dans lequel on demande l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne», alors qu'une résolution de soutien à l'Ukraine proposant notamment cette intégration doit être examinée mercredi à l'Assemblée nationale.

«Je connais la technique (...). C'est-à-dire qu'on fait une belle résolution "soutien à l'Ukraine" et à l'intérieur, on vous glisse toute une série de choses dont on sait pertinemment que vous y êtes fondamentalement opposés, en espérant pouvoir vous contraindre à la voter», a déclaré la cheffe de file des députés du RN à l'Assemblée nationale.

Macron joue avec les peurs selon Le Pen

La leader du Rassemblement national Marine Le Pen a estimé mardi qu'Emmanuel Macron «jouait avec les peurs» au sujet des tensions internationales, notamment entre l'Ukraine et la Russie.

«Tout le monde a vu qu'il jouait avec les peurs (...) Il n'y a pas un Français qui n'a pas compris qu'Emmanuel Macron, avec un ton très martial, nous explique quasiment qu'il faut transformer les usines de Kleenex en usines d'armement parce que la guerre (en Europe, NDLR) est pour demain», a déclaré Mme Le Pen lors d'une conférence de presse à l'issue d'une visite de l'EPR de Flamanville (Manche), dénonçant «une partie de posture» chez le président français.